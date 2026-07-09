Με μια ιδιαίτερα συμβολική και δυναμική παρουσία συμμετέχει το Πολεμικό Ναυτικό στις φετινές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στο πλαίσιο της Ναυτικής Εβδομάδας, φέρνοντας τους πολίτες πιο κοντά στην πλούσια ναυτική παράδοση της χώρας.

Στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων βρίσκεται το παράκτιο περιπολικό πλοίο «Γαλάνης», το οποίο έχει καταπλεύσει στην περιοχή για να δώσει ξεχωριστό χρώμα στον θεσμό.

Οι επισκέπτες και οι φίλοι της θάλασσας έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τη μονάδα του στόλου, ενώ η παρουσία του πληρώματος αναδεικνύει την ετοιμότητα και το υψηλό ηθικό των στελεχών μας. Αυτή η συμμετοχή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα εξωστρέφειας των Ενόπλων Δυνάμεων, με σκοπό την τόνωση του ναυτικού πνεύματος και την ανάδειξη του κρίσιμου έργου που επιτελεί το Πολεμικό Ναυτικό για την ασφάλεια των θαλασσών μας.

Το ΠΠ «Γαλάνης» είναι παράκτιο περιπολικό πλοίο τύπου Island, μήκους 34 μέτρων, με μέγιστη ταχύτητα που υπερβαίνει τους 30 κόμβους. Ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει πυροβόλο Leonardo LIONFISH διαμετρήματος 20 χιλιοστών, καθώς και πολυβόλα. Εντάχθηκε επισήμως στον Στόλο του Πολεμικού Ναυτικού τον Σεπτέμβριο του 2024 και σήμερα επιχειρεί στην περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου, συμβάλλοντας στην επιτήρηση και την ασφάλεια των ελληνικών θαλάσσιων συνόρων.