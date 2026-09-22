Μπορεί στην φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να είχε την τιμητική της η Ιαπωνία και οι παραδόσεις της, αλλά τα βλέμματα έκλεψε το ελληνικό περίπτερο με το τάβλι.

Μία ομάδα ανθρώπων από την συμπρωτεύουσα έφτιαξε τον Ελληνικό Πολιτιστικό Σύλλογο Τάβλι (Ε.Π.Σ.Τ.) και στο περίπτερό της στην Δ.Ε.Θ. έστησε μία παρεΐστικη κατάσταση, όπου φρόντιζε να μυήσει τους επισκέπτες στην μυσταγωγία και την χαρά του παιχνιδιού.

Με ένα εύστοχο σλόγκαν, που εξηγούσε ότι το τάβλι, μπορεί να ενισχύσει την μνήμη και τον τρόπο που ο εγκέφαλος αναπτύσσει στρατηγικές, τα μέλη του Συλλόγου κατάφεραν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον της νεολαίας και να μαζέψουν εκατοντάδες υπογραφές για την διάδοση της προσπάθειας σε όλη την Ελλάδα.

Η «Ζούγκλα» μίλησε με ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου, τον Αντώνη Μυστακίδη, που μας εξήγησε τους στόχους και τον τρόπο που όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να γίνουν μέλη της προσπάθειας, μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα epstavli.gr.

Ακούστε τις δηλώσεις του: