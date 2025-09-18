Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο πέλαγος, δημιούργησαν τεράστιο πρόβλημα πλοϊμότητας σε ιστιοφόρο που έπλεε στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά της Κύθνου. Χρειάστηκε λοιπόν, η συνδρομή του πλοίου «ΑΡΤΕΜΙΣ» που έσπευσε για την διάσωση του ιστιοφόρου.

Το εν λόγω περιστατικό με το ιστιοφόρο ανοικτά της Κύθνου αναδεικνύει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι η ασφάλεια στη θάλασσα πρέπει να είναι απόλυτη προτεραιότητα. Όταν επικρατούν ισχυροί άνεμοι και πολλά μποφόρ, η τήρηση των μέτρων δεν είναι επιλογή, είναι υποχρέωση.

Απαιτείται αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο και εφαρμογή απαγορευτικών σε τέτοιες συνθήκες, ώστε να μην κινδυνεύουν τα παραπλέοντα σκάφη, ο κρατικός μηχανισμός που κινητοποιείται για διασώσεις και πάνω απ’ όλα οι ανθρώπινες ζωές.

Οφείλουμε να διασφαλίζουμε ότι τα σκάφη αποπλέουν μόνο όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, ότι οι επιβάτες είναι πλήρως προστατευμένοι και ότι τα πληρώματα ακολουθούν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Η θάλασσα δεν συγχωρεί λάθη. Με σεβασμό στους κανόνες και συνεχή επαγρύπνηση μπορούμε να προλαμβάνουμε τα δυσάρεστα και να κρατάμε τα ταξίδια και τις ανθρώπινες ζωές σε ασφάλεια.