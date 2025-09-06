Ρεπορτάζ: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Η ξαφνική ολοκλήρωση της ανάκρισης για το πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών, από τον Εφέτη Ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη, προκάλεσε τις αντιδράσεις συγγενών των θυμάτων, οι οποίοι θεωρούν ότι κρίσιμα ζητήματα έμειναν χωρίς απαντήσεις αλλά και εμπλεκόμενα πρόσωπα πέρασαν «κάτω από τα ραντάρ» της δικαιοσύνης, χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες.

Συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται σήμερα (6/9) το απόγευμα σε δεκάδες πόλεις της Ελλάδας με αίτημα την πραγματική απόδοση δικαιοσύνης.

Σε αυτό το στάδιο, σύμφωνα με την βούληση του ανακριτή, έχουν προκύψει 36 κατηγορούμενοι, οι 33 από τους οποίους αντιμετωπίζουν την κακουργηματική περίσταση του αδικήματος της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών.

Ωστόσο, η διαδικασία της παραπομπής του πρώην υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμανλή στο δικαστικό συμβούλιο, αφήνει εκτός του κάδρου των κατηγορουμένων τους 7 πρώην Γραμματείς των υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών.

Σύμφωνα με το Larissanet.gr η απόφαση της παραπομπής του Κώστα Καραμανλή στο Δικαστικό Συμβούλιο « στην ουσία περιέπλεξε το ζήτημα με την ποινική ευθύνη των Γενικών Γραμματέων της περιόδου 2016-2023 – 7 τον αριθμό- που διερευνούσε εκείνο το διάστημα στη Λάρισα ο εφέτης ανακριτής καθώς εγείρεται πλέον το ζήτημα του συμμετόχου όπως προβλέπει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Το κρίσιμο στοιχείο σ ’αυτή την περίπτωση είναι ο προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων τους όπως προβλέπεται από τα σχετικά ΦΕΚ και Προεδρικά Διατάγματα. Όταν πλέον συγκροτηθεί το Δικαστικό Συμβούλιο για να εξετάσει την υπόθεση του κ. Καραμανλή, θα κρίνει παράλληλα και το αν οι Γενικοί Γραμματείς εξεταστούν μαζί του ή έχοντας αυτοτελή ευθύνη επιστρέψουν πίσω στη Λάρισα

Σ ’αυτή την περίπτωση, η ανάκριση θα ανοίξει ξανά και θα ξεκινήσει νέος κύκλος διερεύνησης ποινικών ευθυνών. Ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες αυτό το σκέλος της υπόθεσης είναι στον “αέρα” καθώς δεν έχει γίνει καμία σχετική ενέργεια ακόμα από τον εφέτη ανακριτή».

Από που προκύπτουν οι κατηγορούμενοι

Μεταξύ των 36 κατηγορουμένων, ο πρώτος κύκλος αφορά στον σταθμάρχη και σε πρόσωπα που εμπλέκονται μαζί του και με την λειτουργία του σιδηροδρομικού σταθμού Λάρισας. Αυτοί συνολικά είναι έξι.

Στη συνέχεια έρχεται η σειρά των υπευθύνων για την απουσία των συστημάτων ασφαλείας. Για την απουσία συστημάτων ασφαλείας θα βρεθούν κατηγορούμενοι και δέκα διευθυντικά στελέχη και προϊστάμενοι τμημάτων του ΟΣΕ. Μάλιστα δύο εξ αυτών αντιμετωπίζουν και την κατηγορία για την μετάταξη του σταθμάρχη.

Ποινική δίωξη ασκήθηκε και σε δύο Ιταλούς στελέχη της Hellenic Train την περίοδο του δυστυχήματος και συγκεκριμένα στον τότε διευθύνοντα σύμβουλο του οργανισμού και ένα ακόμα διευθυντικό στέλεχος. Η δίωξη αφορά τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια κατά συρροή και της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια κατά συρροή. Αυτό είχε προκαλέσει τις αντιδράσεις των συγγενών των θυμάτων που ζήτησαν αναβάθμιση της κατηγορίας σε κακούργημα, κάτι που τελικά δεν έκανε ο Εφέτης Ανακριτής.

Επιπλέον, ασκείται ποινική δίωξη στην πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων(ΡΑΣ), της ανεξάρτητης Αρχής η οποία έχει ορισθεί στην Ελλάδα, από τον Οκτώβριο του 2013, ως η αρμόδια Εθνική Αρχή Ασφάλειας για τους Σιδηροδρόμους. Η δίωξη αφορά παραλείψεις που έχουν να κάνουν μεταξύ άλλων και με την έγκριση ασφαλείας και την άδεια λειτουργίας του σιδηροδρόμου, τη στιγμή που ήταν γνωστές οι ελλείψεις που σχετίζονταν με την μη ολοκλήρωση της σύμβασης 717 και τις οποίες η ίδια γνώριζε ως πρόεδρος της ΡΑΣ από το 2017 μέχρι φυσικά και τη στιγμή σύγκρουσης.

Οι τελευταίες ποινικές διώξεις ασκούνται στην διευθύντρια Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Μεταφορών και στον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών ο οποίος ωστόσο την περίοδο του δυστυχήματος εκτελούσε χρέη αναπληρωτή διευθυντή.

Τα αναπάντητα ερωτήματα σύμφωνα με τους τεχνικούς συμβούλους

Αφορμή για το κλείσιμο της ανάκρισης ήταν η έκθεση του Ανακριτικού της Πυροσβεστικής. Οι τεχνικοί σύμβουλοι οικογενειών θυμάτων κατέθεσαν αναλυτικές αντιρρήσεις για τη νέα έκθεση του Πυροσβεστικού Σώματος. Απαντούν δε στην επικοινωνιακή διαχείριση συστημικών μέσων ενημέρωσης που κάνουν λόγο για «κατάρριψη των θεωριών συνωμοσίας».

Η έκθεση αυτοψίας, η οποία παραδόθηκε στον ανακριτή 2,5 χρόνια μετά το δυστύχημα, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η δεύτερη ηλεκτράμαξα της εμπορικής αμαξοστοιχίας παρουσίαζε στρεβλώσεις από τη σύγκρουση, χωρίς ωστόσο να φέρει ίχνη καύσης ή άλλες αλλοιώσεις από έκθεση σε φωτιά. Επισημαίνεται επίσης ότι στο εσωτερικό της καμπίνας δεν βρέθηκαν ίχνη πυρκαγιάς.

Αφήνει ωστόσο αναπάντητα τα βασικά ερωτήματα γύρω από την πυρόσφαιρα, το πιθανό καύσιμο και τον μηχανισμό που την προκάλεσε, τις φωτιές που ακολούθησαν στα βαγόνια με αποτέλεσμα τον βασανιστικό θάνατο επιβατών που επιβίωσαν της σύγκρουσης κ.ά.

Ο Βασίλης Κοκοτσάκης πέραν του ότι σε καμία έκθεσή του δεν ανέφερε ότι το πιθανό «άγνωστο καύσιμο» (όπως το αναφέρει το πόρισμα του ΕΟΣΑΣΑΑΜ), μεταφερόταν σε κάποια ηλεκτράμαξα της εμπορικής αμαξοστοιχίας, παρουσίασε τη θέση της τεχνικής ομάδας (Κοκοτσάκης Βασίλειος, Μανόλης Παπαδάκης, Μάρκος Χρυσός και Federico Carrasco) σε σχέση με την τελευταία καθυστερημένη αυτοψία της πυροσβεστικής. Η ομάδα υποστηρίζει ότι χρησιμοποιήθηκαν αβάσιμοι όροι, παραβλέφθηκαν κρίσιμα δεδομένα και αγνοήθηκαν πειστήρια, αφήνοντας ανοιχτά τα καίρια ερωτήματα γύρω από την υπόθεση.

Οι τεχνικοί σύμβουλοι καταγγέλλουν ότι η έκθεση της Πυροσβεστικής δεν διαθέτει την απαραίτητη επιστημονική τεκμηρίωση και επιχειρεί να καλύψει παραλείψεις που είχαν εντοπιστεί ήδη από τις πρώτες ώρες μετά το πολύνεκρο δυστύχημα.

Επιπλέον, κάνουν λόγο για ζητήματα “δημόσιας παραπληροφόρησης, επισημαίνοντας ότι “η προβολή της Έκθεσης από κυβερνητικούς αξιωματούχους και ΜΜΕ ως «τελική λύση» δημιούργησε παραπλανητικές εντυπώσεις.

Παράλληλα, οι ανεξάρτητοι πραγματογνώμονες στοχοποιήθηκαν με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, γεγονός που δεν συνάδει με το σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων ούτε με την ανάγκη για επιστημονικό διάλογο.

Τέλος κάνουν λόγο για επτά κρίσιμα σημεία τα οποία δεν διερευνήθηκαν καθόλου από τον Ανακριτή

Δείτε ολόκληρη την τελευταία έκθεση της ομάδας Κοκοτσάκη ΕΔΩ