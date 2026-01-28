Στον εισαγγελέα Τρικάλων οδηγούνται σήμερα ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας Βιολάντα, Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης, ο επικεφαλής της βραδινής βάρδιας και ο τεχνικός ασφαλείας ,για να απολογηθούν για την τραγωδία με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες μετά την έκρηξη στο εργοστάσιο.

Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία με κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, έκρηξη, εμπρησμό και πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια.

Βρέθηκαν διάτρητοι σωλήνες προπανίου

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Πυροσβεστικό Σώμα, οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται για τα παραπάνω αδικήματα, καθώς από την αυτοψία στο εργοστάσιο εντοπίστηκαν στο χώρο του υπογείου σωλήνες προπάνιου οι οποίοι είχαν υποστεί διάτρηση.

Η δημόσια τηλεόραση παρουσίασε το σημείο όπου βρέθηκαν οι τρυπημένοι σωλήνες και το οποίο εντόπισαν οι πραγματογνώμονες, που ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος στη Βιολάντα.

Παράλληλα, υπάρχουν καταθέσεις εργαζομένων οι οποίοι αναφέρουν ότι μύριζε αέριο στο χώρο του εργοστασίου εδώ και μέρες, είχαν γίνει παράπονα στους υπευθύνους, αλλά δεν έγινε κάτι ως προς αυτό το θέμα, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στην τραγωδία.

Κατά την αυτοψία της Πυροσβεστικής και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), στο χώρο της έκρηξης βρέθηκε η τρύπα στις σωληνώσεις που μετέφεραν το προπάνιο από τις δεξαμενές αποθήκευσης στους φούρνους της βιομηχανίας. Η τρύπα εντοπίστηκε στον υπόγειο χώρο, που φαίνεται πως ήταν η εστία της έκρηξης.

Για τον λόγο αυτό βρίσκονται αντιμέτωποι με βαριά αδικήματα ο ιδιοκτήτης ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας του εργοστασίου που συνελήφθησαν χθες το απόγευμα.

Οι συλληφθέντες εξετάστηκαν ήδη από αξιωματικούς της ΔΑΕΕ και σήμερα Τετάρτη θα οδηγηθούν στην αρμόδια Εισαγγελέα Τρικάλων όπου αναμένεται να ζητήσουν και να πάρουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν.

Η ανακοίνωση της εταιρείας Βιολάντα

Από την πλευρά της η εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση για τις συλλήψεις υποστηρίζοντας ότι έγιναν βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας, με την ίδια να υποστηρίζει ότι συνεργάζεται πλήρως με τις Αρχές.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:



«Σε απάντηση σχετικών δημοσιευμάτων, η ΒΙΟΛΑΝΤΑ Α.Ε. τονίζει ότι η σύλληψη του ιδιοκτήτη της εταιρείας, υπό την ιδιότητά του ως νομίμου εκπροσώπου, και των δύο στελεχών της, πραγματοποιήθηκε βάσει της προβλεπόμενης στο νόμο διαδικασίας. Η εταιρεία από την πρώτη στιγμή του ατυχήματος συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και θα εξακολουθήσει προς την κατεύθυνση αυτή, με στόχο την ταχύτερη δυνατή εξακρίβωση των αιτιών του τραγικού συμβάντος».