Πίσω από τις δύο εγκληματικές ομάδες – οικογένειες βρισκόταν ένα πρόσωπο – «κλειδί» το οποίο αποτελούσε τον «συνδετικό κρίκο». Πρόκειται για έναν 21χρονο, ο οποίος άνηκε και στις δύο σπείρες και μάλιστα είχε ενεργό ρόλο στις παράνομες δραστηριότητές τους.

Ο νεαρός άνδρας, ο οποίος έχει συλληφθεί, προμήθευε με μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης και τις δύο οικογένειες.

Υπενθυμίζουμε πως τα ξημερώματα της Πέμπτης (21/05), η αστυνομία οργάνωσε μεγάλη επιχείρηση και εξάρθρωσε τις οικογένειες – μαφία που δραστηριοποιούνταν σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Χερσονήσου, Μυλοποτάμου και Αγίου Νικολάου. Πραγματοποιήθηκαν 16 συλλήψεις, ενώ η ογκώδης δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 61 κατηγορούμενους.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου τόνισε για την συγκεκριμένη υπόθεση: «Οι δύο εγκληματικές οργανώσεις φαίνεται να συνδέονται μέσω ενός προσώπου – «κλειδί», που είχε ενεργό ρόλο και στα δύο σχήματα».

Οι οικογένειες – μαφία και το πρόσωπο «κλειδί»

Η πρώτη εγκληματική ομάδα αποτελείται από δύο αδέλφια, ηλικίας 21 και 27 ετών, τον 48χρονο πατέρα τους και δύο ακόμη 21χρονους Κρητικούς. Ο ένας εκ των δυο 21χρονων ανδρών φέρεται να αποτελεί και τον «συνδετικό κρίκο» με τη δεύτερη εγκληματική ομάδα.

Για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, βασικοί κατηγορούμενοι εμφανίζονται ο πατέρας και οι δύο γιοι. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι τρεις τους προμηθεύονταν κοκαΐνη από τον 21χρονο «συνδετικό – κρίκο».

Για την πρώτη εγκληματική ομάδα, προέκυψε ότι τα βασικά μέλη της, χρησιμοποιούσαν κατά περίπτωση τις οικίες τους ως «καβάτζες», καθώς και τους γύρω υπαίθριους χώρους, στους οποίους αποθήκευσαν τις ποσότητες ναρκωτικών ουσιών που παραλάμβαναν από το κοινό μέλος.

Στα μέλη της πρώτης ομάδας, σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές αποδίδονται τουλάχιστον 108 τετελεσμένες αγοραπωλησίες κοκαΐνης σε περίπου 60 διαφορετικά πρόσωπα. Σημειώνεται πως είχαν «επιχειρησιακό» τηλέφωνο, το οποίο μάλιστα «άλλαζε χέρια».

Στη δεύτερη εγκληματική ομάδα – οικογένεια εντάσσονται ο 21χρονος που φέρεται να συνδέει τις δύο ομάδες, ο 53χρονος πατέρας του, η 55χρονη μητέρα του, ο 22χρονος αδελφός του καθώς και δύο ακόμη νεαροί, ηλικίας 19 και 21 ετών.

Η δεύτερη ομάδα δραστηριοποιούταν στην Αγία Πελαγία, την Αχλάδα, το Γάζι και σε άλλες περιοχές του νομού Ηρακλείου. Στη δράση των παραπάνω προσώπων αποδίδονται τουλάχιστον 30 αγοραπωλησίες ναρκωτικών σε ισάριθμα πρόσωπα.

Εκτιμάται ότι, το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών υπερβαίνει τις 85.000 ευρώ.

Το «καφεδάκι», ο «άσσος» και το «κόκκινο βαρελάκι με τις ελιές»

Από την καλοστημένη έρευνα της ΕΛΑΣ προέκυψαν και 25 DVD των συνομιλιών μεταξύ των μελών, μέσα στα οποία αποκαλύπτεται ο τρόπος δράσης των οικογενειών, οι δοσοληψίες ναρκωτικών, αλλά και οι κωδικές ονομασίες που χρησιμοποιούσαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ποσότητες κοκαΐνης χωρίζονταν σε μικρές ή μεγάλες συσκευασίες και τα μέλη των εγκληματικών ομάδων αναφέρονταν σε αυτές με κωδικές ονομασίες, όπως «μικρές», «μεγάλες», «καφεδάκι», «πενηντάρικο», «εκατό» και «άσσος».

Σε περίπτωση που μέλος της σπείρας είχε κρυμμένα τα ναρκωτικά σε δύσκολα προσβάσιμο σημείο, τότε έκαναν λόγο για το «κόκκινο βαρελάκι με τις ελιές».

Κατασχέθηκαν κοκαΐνη, όπλα και μετρητά

Συνολικά, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν 26 έρευνες σε οικίες, ποιμνιοστάσια, αποθηκευτικούς χώρους και οχήματα, κατά τις οποίες βρέθηκαν , μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

203,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

112,77 γραμμάρια κοκαΐνης,

9 πολεμικά τυφέκια, όπλα διαφόρων διαμετρημάτων και καραμπίνα,

128 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

3 σπαθιά τύπου σαμουράι και -2- μαχαίρια,

6 ζυγαριές,

6 κροτίδες και γκλοπ,

2 ασύρματοι επικοινωνίας και -13- κινητά τηλέφωνα,

12 αυτοκίνητα, καθώς και μία δίκυκλη μοτοσυκλέτα.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν πήλινα αντικείμενα και τμήματα αγγείων, τα οποία θα αποσταλούν στην αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων προκειμένου να εξεταστεί εάν εμπίπτουν στη νομοθεσία περί προστασίας αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι κατασχεθείσες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, τα κατασχεθέντα όπλα και λοιπά αντικείμενα θα αποσταλούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες για τις σχετικές εργαστηριακές εξετάσεις.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: Cretalive, creta24