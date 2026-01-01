Τις πρώτες ώρες της Πρωτοχρονιάς, στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, ήρθε στον κόσμο το πρώτο μωρό της Κρήτης για το 2026. Πρόκειται για ένα υγιέστατο αγοράκι, που γεννήθηκε με καισαρική τομή μετά τις 3 τα ξημερώματα, ζυγίζοντας πάνω από 4.000 γραμμάρια. Η χαρά της νέας ζωής γέμισε τόσο την οικογένεια όσο και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου.

Παράλληλα, στις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς, ένα κοριτσάκι γεννήθηκε σε ιδιωτική κλινική των Χανίων, προσφέροντας επίσης χαρά στους γονείς και στους εργαζόμενους της κλινικής. Το κοριτσάκι, βάρους 2.580 γραμμαρίων, γεννήθηκε με καισαρική τομή σε ιδιωτική κλινική, στις 8:50 σήμερα το πρωί.

