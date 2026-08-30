Μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή δορυφορική εικόνα πάνω από την Εύβοια και την Άνδρο τράβηξε την προσοχή, αποτυπώνοντας έναν ασυνήθιστο σχηματισμό νεφών που μοιάζει με «ψαροκόκαλο».

Το σπάνιο αυτό μοτίβο, το οποίο διακρίνεται καθαρά πάνω από το Αιγαίο, αποτελεί αποτέλεσμα συγκεκριμένων ατμοσφαιρικών συνθηκών.

Τις εικόνες αναδημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, εξηγώντας τη φυσική διαδικασία πίσω από τη δημιουργία αυτών των χαρακτηριστικών παράλληλων λωρίδων.

Ολόκληρη η ανάρτησή του:

«Η δορυφορική εικόνα πάνω από την Εύβοια και την Άνδρο αποκαλύπτει έναν εντυπωσιακό σχηματισμό νεφών που θυμίζει ψαροκόκαλο», γράφει και εξηγεί στη συνέχεια: «Πρόκειται για αποτέλεσμα ορογραφικών κυμάτων, τα οποία δημιουργούνται καθώς η βόρεια ροή συναντά τους ορεινούς όγκους και αναγκάζεται να ταλαντωθεί κατακόρυφα. Στις ανοδικές κινήσεις ο αέρας ψύχεται και σχηματίζονται νέφη, ενώ στις καθοδικές θερμαίνεται και αυτά διαλύονται, δημιουργώντας τις χαρακτηριστικές παράλληλες λωρίδες.

Η ταυτόχρονη παρουσία αρκετών Altocumulus lenticularis στην Άνδρο ενισχύει αυτή την ερμηνεία. Τα σύννεφα, ουσιαστικά, κάνουν ορατή την αόρατη κυματική κίνηση της ατμόσφαιρας, πάνω από το Αιγαίο».