Η έρευνα των αστυνομικών Αρχών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα κινητά τηλέφωνα των δύο κατηγορούμενων γιατρών και η φωτογραφία ντοκουμέντο, η οποία απεικονίζει τον καλλιτέχνη στο κρεβάτι του ιατρείου με κλειστά τα μάτια, που έστειλε η Ιωάννα Γάκα στον «υπνοθεραπευτή» και στην συνέχεια διέγραψε.

Το απόγευμα της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου, την ώρα που οι απολογίες της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου βρίσκονταν σε εξέλιξη για τα όσα εκτυλίχθηκαν την περασμένη Τετάρτη στο ιατρείο της Καρνεάδου, ο Ανακριτής επικοινώνησε με το τμήμα εξέτασης ψηφιακών πειστηρίων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, ζητώντας διευκρινίσεις.

Η είδηση αυτή αποδεικνύει τη κομβική σημασία των καταγραφών που έκανε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, αλλά και των κινήσεων των κινητών τηλεφώνων των δύο γιατρών. Όλα αυτά μάλιστα, οι δικαστικές Αρχές τα χρειάζονται για να τα συγκρίνουν με τις καταθέσεις των κατηγορούμενων αλλά και των υπαλλήλων του ιατρείου της Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

«Γύρω στις τρεις το μεσημέρι ο κ. Μαζωνάκης μπήκε στο χώρο του ιατρείου, όπου, αφού τον χαιρέτησα, εκείνος εισήλθε στο βασικό γραφείο της γιατρού. Παρέμεινε για περίπου μισή ώρα στο χώρο, και στη συνέχεια, συνοδείας της γιατρού, πήγαν στο δωμάτιο με το μηχάνημα όπου θα πραγματοποιούνταν η θεραπεία του, όπως είχε προγραμματιστεί», αναφέρει χαρακτηριστικά υπάλληλος του ιδιωτικής κλινικής. Άλλη εργαζόμενη της ιδιωτικής κλινικής υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο στις τρεις και μισή το μεσημέρι.

Ωστόσο, το μηχάνημα ξεκίνησε να καταγράφει την θεραπεία στις 14:14:42. Σημειώνεται δε, ότι καμία από τις τέσσερις υπαλλήλους δεν ανέφερε ότι η άφιξη του καλλιτέχνη έγινε στη 13:59, όπως τόνισε ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον Γιώργο Μαζωνάκη στη Stem Cell Clinic την μοιραία ημέρα.

Η επίμαχη φωτογραφία

Η φωτογραφία με τον τραγουδιστή χωρίς τις αισθήσεις του, την οποία ανέκτησαν οι αστυνομικές Αρχές, αφότου η Ιωάννα Γάκα την είχε διαγράψει από το κινητό της, φέρεται να τραβήχτηκε στις 14:44 και στη συνέχεια στάλθηκε στον υπνοθεραπευτή. Ο γνωστός υπνωτιστής από την Κηφισιά αναμένεται να καταθέσει για τα όσα διαδραματίστηκαν και για ποιόν λόγο έλαβε αυτή την φωτογραφία.

Οι καταγραφές του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης

Η έκθεση της ΔΕΕ καταγράφει ως έναρξη της θεραπείας στις 14:14:42, περίπου έντεκα λεπτά αργότερα, στις 14:25:32 ενεργοποιήθηκε ο πρώτος συναγερμός για την πίεση στη γραμμή φλεβικής επιστροφής του αίματος.

Ο επόμενος συναγερμός χτύπησε στις 14:26:32, στο διάγραμμα αυτού, σύμφωνα με τον πραγματογνώμονα η σχετική ένδειξη λαμβάνει ολοένα και υψηλότερες τιμές.

Η πρώτη έναρξη ανταλλαγής αίματος καταγράφεται στις 14:37:46 και στις 15:22:54 η θεραπεία σταματάει ενώ στις 15:23:09 ενεργοποιείται και τρίτος συναγερμός. Ακόμη δύο συναγερμοί χτύπησαν στις 15:45:10 και στις 15:45:26. Σχεδόν ένα λεπτό αργότερα, στις 15:46 ακριβώς το μηχάνημα καταγράφει έναρξη ανταλλαγής αίματος και 15 δευτερόλεπτα μετά πραγματοποιείται παύση θεραπείας. Στις 16:28:17 καταγράφεται μετάβαση στη διαδικασία επιστροφής αίματος.

Τα παραπάνω δεδομένα αξιολογούνται από τις δικαστικές και αστυνομικές Αρχές προκειμένου να δοθούν ακριβείς απαντήσεις για τις συνθήκες που επικρατούσαν στο ιατρείο της Καρνεάδου, λίγο πριν ο Γιώργος Μαζωνάκης χάσει τη ζωή του.

Στο μικροσκόπιο τα κινητά τηλέφωνα των δύο γιατρών

Το βασικό ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι τι καταγράφηκε στα κινητά τηλέφωνα των κατηγορούμενων γιατρών από τα μισά της θεραπείας πλασμαφαίρεσης μέχρι να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ;

Η συμπληρωματική έκθεση της ΔΕΕ που παρουσιάζει η «Ζούγκλα» δείχνει την δραστηριότητα που κατέγραψαν οι συσκευές της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου την τραγική ημέρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή. Για μεγάλο χρονικό διάστημα τα δύο κινητά τηλέφωνα παρέμειναν απενεργοποιημένα.

Σύμφωνα με την έκθεση η θεραπεία σταμάτησε για πρώτη φορά στις 15:22:54, το κινητό της Ιωάννας Γάκα ήταν ήδη κλειδωμένο από τις 15:21:55. Παρέμεινε έτσι ως τις 15:27:06 και στη συνέχεια ξεκλειδώθηκε στις 15:27:42.

Η συσκευή της γιατρού άνευ ειδικότητας δέχθηκε κλήση στις 15:33, η οποία δεν απαντήθηκε. Εξετάζεται το ποιος κάλεσε την γιατρό την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν χωρίς τις αισθήσεις του στο κρεβάτι της ιδιωτικής κλινικής.

Από τις 15:27:42 μέχρι την 16:48:26, το κινητό της Ιωάννας Γάκα παρέμεινε απενεργοποιημένο. Το διάστημα αυτό είχε κληθεί το ΕΚΑΒ το οποίο έφτασε στο ιατρείο στις 16:26 και στη συνέχεια μετέφερε τον καλλιτέχνη στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Για το κινητό του Ηλία Θεοδωρόπουλου, η έκθεση καταγράφει διαδοχικές περιόδους απενεργοποίησης.

Από τις 15:45:37 ως τις 15:51:03, δηλαδή για πέντε λεπτά και 26 δευτερόλεπτα παρέμεινε κλειδωμένο, όπως επίσης και από τις 15:52:58 έως τις 16:00:53 για 7 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα. Στις 16:01:48 η συσκευή του παθολόγου απενεργοποιήθηκε εκ νέου και παρέμεινε έτσι για 47 λεπτά και 29 δευτερόλεπτα, ως τις 16:49:17.

Τα δύο κινητά τηλέφωνα ξεκλείδωσαν περίπου την ίδια στιγμή, προβληματίζοντας τις Αρχές. Οι δύο γιατροί κάλεσαν το ΕΚΑΒ ακριβώς στις 16:23, δηλαδή μια ώρα από την διακοπή της θεραπείας, την ώρα εκείνη τα κινητά τους ήταν κλειδωμένα, όπως προκύπτει και από τα παραπάνω στοιχεία.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν από το ψηφιακό χρονολόγιο είναι πολλά και χρήζουν απαντήσεων για να δοθεί φως στη σκοτεινή υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή.