Η Υπηρεσία Τύπου του Πολεμικού Ναυτικού της Γαλλίας, πριν από δύο περίπου ώρες, δηλαδή στις 17.30 ώρα Ελλάδος, έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από το ρεσάλτο των Γάλλων κομάντος στο Ατλαντικό Ωκεανό πάνω στο ελληνικής ιδιοκτησίας αλιευτικό «ΟΥΡΑΝΙΑ Α» του περίφημου «Έλληνα Εσκομπάρ».

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Άλλωστε, οι συνθήκες αυτές φαίνονται ξεκάθαρα στο βίντεο ντοκουμέντο που ακολουθεί:

Οι Γάλλοι κομάντος, όπως αναφέρεται, εντόπισαν 138 πακέτα κοκαΐνης. Το σύνολο ανέρχεται σε 4 τόνους και 200 κιλά.

Το φορτίο κατά το Γαλλικό Ναυαρχείο φορτώθηκε στην Μαρτινίκα της Καραϊβικής και συγκεκριμένα σε περιοχή έξω από το Fort De France.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται, επίσης, πως η επιχείρηση αυτή πραγματοποιήθηκε με τη στενή συνεργασία διεθνών θεσμών και υπηρεσιών.

Στο βίντεο ντοκουμέντο, βλέπουμε την εξέλιξη του ρεσάλτου.

Οι κομάντος εισέρχονται στα έγκατα του αλιευτικού, εντοπίζουν τα πακέτα κοκαΐνης, ερευνούν σχολαστικά όλους τους χώρους του σκάφους, ενώ ένα drone υπερίπταται του ελληνόκτητου «ΟΥΡΑΝΙΑ Α».

Παράλληλα, βλέπουμε και τη στιγμή που εντοπίζονται τα πακέτα με τα ναρκωτικά, μέσα σε ειδικό χώρο μέσα στο αμπάρι, με τη γνωστή άψογη ασημί συσκευασία, με την οποία είχαν τυλίξει τη ναρκωτική ουσία. Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν 138 πακέτα.

