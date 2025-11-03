Ο γιος του 76χρονου άνδρα από την Καλαμάτα, ο οποίος την περασμένη Παρασκευή δέχθηκε άγρια και απρόσμενη επίθεση από το ροτβάιλερ της οικογένειας τους περιέγραψε με μια μακροσκελή ανάρτηση στο Facebook τις δραματικές σκηνές που έζησε πατέρας του.

Αρχικά αναφέρει στην ανάρτηση του ότι το περιστατικό ήταν πραγματικά ατυχές, καθώς ο σκύλος ήταν εκπαιδευμένος και ιδιαίτερα φιλικός.

Συγκεκριμένα γράφει: «Πραγματικά, με τον σκύλο μας συνέβη ένα ατυχές περιστατικό, το οποίο ωστόσο οφείλεται σε μια μεμονωμένη κακή στιγμή. Ο σκύλος μας είναι μέλος της οικογένειάς μας εδώ και δέκα χρόνια· είναι πλήρως εκπαιδευμένος, ιδιαίτερα φιλικός και δεν είχε ποτέ στο παρελθόν επιδείξει οποιαδήποτε επιθετική συμπεριφορά».

Συνεχίζει λέγοντας ότι το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο πατέρας του προσπάθησε να εφαρμόσει στο ζώο ένα ειδικό αντισηπτικό σπρέι, το οποίο είχε συνταγογραφήσει η κτηνίατρος για τα αυτιά του σκύλου.

«Ο σκύλος, επειδή είναι υγιής και ζωηρός και δεν έχει χρειαστεί στο παρελθόν κάποια θεραπεία, δυσανασχέτησε τη στιγμή της εφαρμογής και αντέδρασε απρόβλεπτα», σημείωσε.

Για το 76χρονο πατέρα του είπε ότι δεν υπέστη σοβαρά τραύματα και πως μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ.

«Θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι δεν υπήρξε καμία πρόθεση ή αμέλεια εκ μέρους μας και ότι πρόκειται για μια εντελώς ατυχής συγκυρία. Είμαστε μια εργατική, έντιμη και φιλοζωική οικογένεια που φροντίζει με αγάπη και υπευθυνότητα τα ζώα της», τόνισε ο γιος του 76χρονου.

Τέλος σημείωσε ότι: «Λυπόμαστε βαθιά για όσα συνέβησαν. Δυστυχώς, ο σκύλος μας έφυγε και ο πατέρας μου χρειάστηκε νοσηλεία στο νοσοκομείο. Ήταν μια πολύ δύσκολη και επώδυνη στιγμή για όλους μας», έγραψε, τονίζοντας ότι «όσα ακούγονται ή γράφονται πέρα από αυτό δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».

Έκλεισε λέγοντας πως η οικογένεια δεν έχει τίποτα να αποκρύψει. Οι ίδιοι παρέδωσαν στα μέσα ενημέρωσης το σχετικό βίντεο από το περιστατικό.

Δείτε αναλυτικά την ανάρτηση του γιου: