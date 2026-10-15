Μικρή ανάσα δίνει σήμερα, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, όμως η βελτίωση αναμένεται να είναι πρόσκαιρη. Από την Παρασκευή προβλέπεται νέα επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες, την ώρα που Εύβοια και Ρόδος μετρούν τις πληγές τους από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας.

Η ένταση των φαινομένων του τελευταίου 48ώρου αποτυπώνεται και στα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (meteo.gr), με τη Στενή Ευβοίας να καταγράφει συνολικά 295 χιλιοστά βροχής μέσα στο διήμερο 13-14 Οκτωβρίου. Ένα χιλιοστό βροχής αντιστοιχεί σε ένα λίτρο νερού ανά τετραγωνικό μέτρο – άρα τα 295 χιλιοστά μεταφράζονται σε περίπου 295 τόνους νερού ανά στρέμμα.

Την ίδια ώρα, στη Ρόδο ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους και αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στη θάλασσα, ενώ στην Εύβοια οι υπερχειλίσεις ποταμών προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο.

Νέα επιδείνωση από την Παρασκευή

Η σημερινή υποχώρηση των έντονων φαινομένων δεν φαίνεται να έχει μεγάλη διάρκεια.

Σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις, από την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου αναμένεται νέα μεταβολή του καιρού, με βροχές και πιθανές καταιγίδες να επηρεάζουν εκ νέου αρκετές περιοχές. Ιδιαίτερη προσοχή αναμένεται να χρειαστεί σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και Εύβοια, ενώ τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και το Σάββατο, πριν αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν.

Η ΕΜΥ εμφανίζει ήδη στις προγνώσεις της την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου ως τις επόμενες ημέρες ενδιαφέροντος μετά την πρόσκαιρη βελτίωση της Πέμπτης.

Τι προβλέπει ο Σάκης Αρναούτογλου

Ο Σάκης Αρναούτογλου είχε προειδοποιήσει ότι η Πέμπτη θα αποτελούσε ουσιαστικά μια πρόσκαιρη παύση των έντονων φαινομένων και ότι από την Παρασκευή ο καιρός θα επιδεινωθεί ξανά, με βροχές και καταιγίδες να επεκτείνονται σταδιακά σε μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Ο μετεωρολόγος είχε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην Αττική και την Εύβοια, σημειώνοντας ότι οι μεγάλες ποσότητες νερού μπορούν να προκαλέσουν γρήγορη άνοδο της στάθμης σε ρέματα, συσσώρευση υδάτων σε δρόμους και υπόγειες διαβάσεις, αλλά και προβλήματα σε περιοχές όπου το έδαφος έχει ήδη διαποτιστεί από συνεχόμενες βροχοπτώσεις.

Η κατάσταση αυτή αποκτά μεγαλύτερη σημασία για την Εύβοια, καθώς το έδαφος έχει ήδη δεχθεί εξαιρετικά μεγάλες ποσότητες νερού και ένα νέο κύμα βροχοπτώσεων μπορεί να επιβαρύνει σημεία που έχουν ήδη υποστεί ζημιές.

Εύβοια: Δρόμοι κόπηκαν στα δύο από τα ορμητικά νερά

Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση στη βόρεια Εύβοια, όπου η υπερχείλιση του Κηρέα προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στον δρόμο που συνδέει το Προκόπι με το Μαντούδι.

Σε τουλάχιστον δύο σημεία, τα ορμητικά νερά παρέσυραν μεγάλα τμήματα του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία προς το Μαντούδι. Παράλληλα καταγράφηκαν πτώσεις δέντρων, ενώ χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Στα Ψαχνά, ο ποταμός Μεσσάπιος υπερχείλισε, με τα νερά να φτάνουν μέχρι τον δρόμο. Στη Μακρυκάπα καταγράφηκαν εισροές υδάτων σε υπόγεια κατοικιών, ενώ είχε προηγηθεί μήνυμα του 112 για προληπτική απομάκρυνση κατοίκων προς τα Ψαχνά.

Μετά την εξασθένηση των βροχοπτώσεων η στάθμη των ποταμών υποχώρησε, ωστόσο οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας παρέμειναν σε επιφυλακή, καθώς νερά εξακολουθούσαν να κατεβαίνουν από τα ορεινά.

Ρόδος: Ένας νεκρός και αυτοκίνητα στη θάλασσα

Ακόμη βαρύτερος ήταν ο απολογισμός στη Ρόδο, όπου ένας 62χρονος ξενοδοχοϋπάλληλος έχασε τη ζωή του στα Στεγνά, κοντά στον Αρχάγγελο.

Ορμητικά νερά παρέσυραν το αυτοκίνητό του προς τη θάλασσα, ενώ συνολικά τέσσερα οχήματα κατέληξαν στο νερό. Τα τρία ήταν χωρίς επιβάτες, όμως ο 62χρονος βρισκόταν μέσα στο δικό του και δεν κατάφερε να το εγκαταλείψει εγκαίρως.

Προβλήματα καταγράφηκαν από τον Αρχάγγελο μέχρι την Ιαλυσό, το Φαληράκι, τα Αφάντου και την Καλλιθέα. Δρόμοι πλημμύρισαν, οδηγοί εγκλωβίστηκαν, ενώ σημειώθηκαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και στις τηλεπικοινωνίες.

Στον δρόμο Αρχαγγέλου – Μαλώνας, στην περιοχή Αίθωνας, σημειώθηκε και πτώση μεγάλου βράχου, προκαλώντας ζημιές στο οδόστρωμα και στα προστατευτικά στηθαία.

Τα εντυπωσιακά ύψη βροχής του Meteo

Τα δεδομένα του meteo.gr δείχνουν με αριθμούς την ένταση της κακοκαιρίας.

Το διήμερο 13 και 14 Οκτωβρίου, έως τις 17:40 της Τετάρτης, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν σε Εύβοια, Ρόδο, Σποράδες και Άγιο Όρος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από το δίκτυο αυτόματων σταθμών, οι υψηλότερες μετρήσεις ήταν:

Στενή Ευβοίας: 295 mm

Ρόδος: 280 mm

Σιμωνόπετρα: 271 mm

Μακρυκάπα Ευβοίας: 267 mm

Σκόπελος: 259 mm

Σκιάθος: 237 mm

Σέττα Ευβοίας: 236 mm

Γλώσσα Σκοπέλου: 212 mm

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος, στη Στενή της Εύβοιας τα 295 mm σημαίνουν 295 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο ή 295 τόνους ανά στρέμμα.

Στη Ρόδο, μάλιστα, η ποσότητα που έπεσε μέσα σε δύο ημέρες ήταν πολλαπλάσια της μέσης βροχόπτωσης ενός ολόκληρου Οκτωβρίου.

Η ανησυχία τώρα στρέφεται στο νέο κύμα

Με το πρώτο κύμα να έχει αφήσει ήδη πίσω του έναν νεκρό και εκτεταμένες ζημιές, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην επιδείνωση που αναμένεται από την Παρασκευή.

Η Εύβοια βρίσκεται εκ νέου στο επίκεντρο, καθώς οι τεράστιες ποσότητες νερού των προηγούμενων ημερών έχουν ήδη επιβαρύνει το έδαφος, τα ποτάμια και το οδικό δίκτυο.

Οι επόμενες ώρες της Πέμπτης αναμένεται να κυλήσουν με σαφώς καλύτερη εικόνα στις περισσότερες περιοχές, ωστόσο η νέα μεταβολή του καιρού θα φέρει ξανά βροχές και καταιγίδες, με τις αρχές να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των φαινομένων και τις ήδη πληγείσες περιοχές.