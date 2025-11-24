Το δικό του σχόλιο για το Δημόσιο Σύστημα Υγείας και τον τρόπο που λειτουργούν τα νοσοκομεία έκανε ο γνωστός καθηγητής σεισμολογίας Άκης Τσελέντης, που χρειάστηκε μετά από μία περιπέτεια υγείας να νοσηλευτεί για 50 ημέρες σε δημόσιο νοσοκομείο.

«Αν και ακόμη δεν έχω συνέλθει προσπαθώ να καλύψω το κενό των αναρτήσεων μου… Πολλές τις είχα ανεβάσει στο φβ αλλά λόγω της κατάστασης μου δεν τα κατάφερα. Έλειψα περίπου 50 ημέρες στο νοσοκομείο ακίνητος σε ένα κρεβάτι και ξέφευγα ξεφυλλίζοντας το μεγάλο ημερολόγιο με τις αναμνήσεις μου.

Πάντως ο Άδωνης κάτι έκανε. Τόσες ημέρες ακίνητος θα είχα γεμίσει ψείρες. Ούτε κουνούπι δεν πέταγε.

Οφείλω να πω ένα εύγε για το έμπειρο και φιλότιμο ιατρικό προσωπικό που αντιμετώπιζαν κάθε ασθενή προσωπικά σαν δικό τους άνθρωπο.