Ένα βαρύ και ιδιαίτερα σκοτεινό παρελθόν αποκαλύπτεται πίσω από τον 39χρονο που συνελήφθη στα Καλύβια, έχοντας στην κατοχή του ένα ολόκληρο οπλοστάσιο, εκατοντάδες χρυσές λίρες, μεγάλα χρηματικά ποσά και πλαστά έγγραφα που συνδέονται με διεθνώς καταζητούμενο κακοποιό. Ενώ οι αστυνομικές Αρχές ερευνούν σε βάθος τις διασυνδέσεις του με το οργανωμένο έγκλημα, η ταυτότητά του ξυπνά μνήμες από μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο πριν από δύο δεκαετίες.

Ο 39χρονος συλληφθείς δεν είναι άλλος από τον 17χρονο τότε Μιχάλη, γόνο εύπορης οικογένειας από τη Γλυφάδα, με πατέρα γνωστό γυναικολόγο-μαιευτήρα της εποχής, ο οποίος τον Μάρτιο του 2005 είχε δολοφονήσει εν ψυχρώ τον συνομήλικο φίλο και συμμαθητή του, Βασίλη Μαμόπουλο, για ένα χρέος 5.000 ευρώ.

Από το έγκλημα του 2005 στο βαρύ ποινικό μητρώο

Για τη δολοφονία του συμμαθητή του, ο Μιχάλης καταδικάστηκε και εξέτισε περίπου 4,5 χρόνια στη φυλακή, καθώς η ηλικία του επηρέασε καθοριστικά την ποινική του μεταχείριση. Ωστόσο, η αποφυλάκισή του δεν σήμανε το τέλος της παραβατικής του πορείας, αλλά την αρχή μιας μακράς εμπλοκής με τη Δικαιοσύνη.

Το 2009 το όνομά του ενεπλάκη σε υπόθεση ληστείας σε τράπεζα στην Κεφαλονιά, ενώ το 2010 βρέθηκε στο στόχαστρο των Αρχών για τη ληστεία στη ΔΟΥ Ζακύνθου. Στο πέρασμα των ετών, φέρεται να έχει απασχολήσει για αρπαγές, εκβιασμούς, κλοπές, διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, καθώς και για υποθέσεις παροχής «προστασίας» κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, φτάνοντας μέχρι τη σημερινή του σύλληψη στα Καλύβια.

Η δολοφονία στο Ελληνικό και το χρέος των 5.000 ευρώ

Το ημερολόγιο έδειχνε Δευτέρα 28 Μαρτίου 2005, λίγο πριν από τις 17:00. Ο 17χρονος Βασίλης Μαμόπουλος, που σε τρεις μήνες θα έκλεινε τα 18, επέστρεφε στο σπίτι του στην οδό Αριστοτέλους στο Ελληνικό, όπου ζούσε με την 71χρονη γιαγιά του, Έλλη, έπειτα από μια σύντομη επίσκεψη σε κοντινό ψιλικατζίδικο. Την προηγούμενη νύχτα την είχε περάσει κλεισμένος στο δωμάτιό του, η γιαγιά του βρήκε αργότερα δίπλα στο κρεβάτι του ανοιχτό το άλμπουμ με τις φωτογραφίες των γονιών του.

Ξαφνικά, ένα αυτοκίνητο με τέσσερις νεαρούς σταμάτησε δίπλα του. Δύο από αυτούς κατέβηκαν, ακολούθησε διαπληκτισμός και συμπλοκή, με τον Βασίλη να πέφτει στο έδαφος. Τότε, ένας από τους δράστες έβγαλε περίστροφο, τον πυροβόλησε δύο φορές στο κεφάλι και διέφυγε με τους συνεργούς του, αφήνοντας τον 17χρονο νεκρό στο πεζοδρόμιο.

Αφορμή για την εν ψυχρώ εκτέλεση στάθηκαν 5.000 ευρώ που είχε δανείσει μήνες νωρίτερα ο Μιχάλης στον Βασίλη, προκειμένου να αγοράσει ένα μηχανάκι από κοινό τους φίλο. Ο Βασίλης δεν ήθελε να επιβαρύνει τη γιαγιά του και είχε υποσχεθεί να τα επιστρέφει σταδιακά από το χαρτζιλίκι του. Όταν ο φίλος τους άλλαξε γνώμη και δεν πούλησε το δίκυκλο, ο Μιχάλης απαίτησε πίσω τα χρήματα, τα οποία, όπως ανέφεραν τότε οι συμμαθητές του, διέθετε αφενός επειδή «είχε μεγάλο χαρτζιλίκι» και αφετέρου επειδή ως ταμίας της Γ’ Λυκείου κρατούσε τα έσοδα της σχολικής χοροεσπερίδας για την πενθήμερη εκδρομή.

Η εικόνα που είχαν οι συμμαθητές του στο ιδιωτικό σχολείο για τον 17χρονο δράστη ήταν ήδη επιβαρυμένη, όπως κατέγραφαν τότε «ΤΑ ΝΕΑ». «Ο Μιχάλης είναι ένα παιδί που ήθελε να επιβάλλεται και να εξουσιάζει. Είχε κρυμμένη επιθετικότητα μέσα του», ανέφεραν, προσθέτοντας: «Ήταν πολύ πιεσμένος από το σπίτι του και αντιδρούσε δημιουργώντας προβλήματα στους άλλους. Πώς μπόρεσε όμως να κάνει κάτι τέτοιο;». Αντίστοιχη ήταν και η εντύπωση που αποκόμισαν οι αστυνομικοί μετά τη σύλληψή του, με αξιωματικό της Ασφάλειας να δηλώνει: «Ήταν σαν να μην είχε συναισθανθεί τι έχει κάνει, σαν να μην είχε κανένα συναίσθημα».

Η ανατριχιαστική σύνδεση με τον Κώστα Πάσσαρη

Μόλις έγινε γνωστή η δολοφονία του 17χρονου, οι αστυνομικοί συνέδεσαν αρχικά το έγκλημα με τον διαβόητο κακοποιό Κώστα Πάσσαρη. Ο λόγος ήταν ανατριχιαστικός: τέσσερα χρόνια νωρίτερα, στις 28 Αυγούστου 2001, η μητέρα του Βασίλη, η 48χρονη μικροβιολόγος Μαρία Σαφού, είχε δολοφονηθεί με μία σφαίρα στην καρδιά από τον Πάσσαρη μέσα στο φαρμακείο της αδελφής της, Αργυρώς Σαφού-Χρηστάκου, στην οδό Πιπίνου 19-21. Η Μαρία είχε χάσει τη ζωή της προσπαθώντας να σώσει την αδελφή της, η οποία επέζησε παρά τις πέντε σφαίρες που δέχτηκε, ενώ ο Πάσσαρης συνελήφθη τελικά στη Ρουμανία τον Νοέμβριο του ίδιου έτους.

Η ζωή του Βασίλη είχε σημαδευτεί από αλλεπάλληλες απώλειες. Έναν χρόνο πριν από τη δολοφονία της μητέρας του είχε πεθάνει ο πατέρας του, Παντελής Μαμόπουλος, ενώ δύο χρόνια πριν από τον δικό του θάνατο έχασε και τον παππού του, που αποτελούσε το μεγάλο του στήριγμα. «Χάνω όλους όσους αγαπάω», εκμυστηρευόταν ο νεαρός στους φίλους του.

Ο θείος του, οδοντίατρος Αιμίλιος Μαμόπουλος, είχε περιγράψει τη φροντίδα που του παρείχε η οικογένεια, η οποία είχε απευθυνθεί ακόμη και σε ειδικούς, με την κοινωνική λειτουργό, Νίκη Αυγερινού, να τον στηρίζει επί τριάμισι χρόνια, σημειώνοντας: «Ήταν ιδιαίτερα φροντισμένο παιδί που δεν μπόρεσε να αντέξει όσα συνέβησαν στη ζωή του». Για το ίδιο το έγκλημα είχε πει χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι αυτό το έγκλημα έγινε για το τίποτα – από επιθετικότητα νεαρών μεταξύ τους…».

Το γκράφιτι στη Βουλιαγμένης

Για σχεδόν δύο δεκαετίες, όσοι διέσχιζαν τη λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού έβλεπαν ένα γκράφιτι-ορόσημο: το πορτρέτο ενός νεαρού με γαλάζια μάτια, την ημερομηνία της δολοφονίας, τα ονόματα των φίλων του και τη φράση «Βασιλάκη μας λείπεις». Όπως συμβαίνει στην αμερικανική κουλτούρα του δρόμου για τα θύματα πυροβολισμών, το έργο αυτό λειτουργούσε ως ένα σύγχρονο εικονοστάσι στη μνήμη του 17χρονου.

Ωστόσο, το 2024, το πορτρέτο του Βασίλη έπαψε να υπάρχει, καθώς κάποιος έβαψε από πάνω του, αφήνοντας ορατό μόνο το όνομά του, μια πράξη που στον κόσμο του γκράφιτι θεωρείται διπλή ασέβεια όταν αφορά έργο αφιερωμένο σε νεκρό. Πάνω στο νέο σχέδιο, κάποιος φρόντισε τότε να αφήσει την εξής διαμαρτυρία: «Πώς έβαψες ένα 25ετίας γκράφιτι; Αναπαύσου εν ειρήνη Βασίλη».