Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από την πολύκροτη υπόθεση του Άγγελου Γιαννακόπουλου, ευρύτερα γνωστού ως «Mr. Χωριάτικο». Ο επιχειρηματίας που έχτισε μια αυτοκρατορία στον χώρο της αρτοποιίας, συνελήφθη με τις κατηγορίες που τον βαραίνουν να κάνουν λόγο για ένα δαιδαλώδες δίκτυο οικονομικής απάτης και ξεπλύματος χρήματος, το οποίο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Το «καρτέρι» μετά το Ντουμπάι από το ελληνικό FBI

Η αντίστροφη μέτρηση για τον Γιαννακόπουλο είχε ξεκινήσει μήνες πριν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (το αποκαλούμενο «ελληνικό FBI») διήρκεσε περίπου εννέα μήνες, προκειμένου να χαρτογραφηθεί ο λαβύρινθος των εκατοντάδων εταιρειών-φαντασμάτων.

Η σύλληψη του Άγγελου Γιαννακόπουλου είχε αναβληθεί αρκετές φορές, καθώς το τελευταίο διάστημα ο ίδιος βρισκόταν στο Ντουμπάι. Οι αστυνομικοί, ωστόσο, τον περίμεναν καρτερικά να επιστρέψει στην Ελλάδα. Η επιχείρηση τελικά εκτυλίχθηκε την Κυριακή, 25 Οκτωβρίου, οπότε και του πέρασαν χειροπέδες, ενώ μαζί του συνελήφθη και ένας ηλικιωμένος λογιστής, ο οποίος φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στο στήσιμο και τη λειτουργία του κυκλώματος, που αριθμούσε περίπου 500 εταιρείες.

Από έναν φούρνο στη Μιχαήλ Βόδα, σε μία αυτοκρατορία

Η επιχειρηματική πορεία του «Mr. Χωριάτικο» ξεκίνησε το 1997, όταν άνοιξε τον πρώτο του φούρνο στην οδό Μιχαήλ Βόδα. Η ανάπτυξη υπήρξε ραγδαία, ειδικά μέσα στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, προκαλώντας πολλές φορές τις υποψίες και τη φημολογία των ανταγωνιστών για αθέμιτες πρακτικές.

Στο απόγειό της το 2013, η εταιρεία αριθμούσε 19 εταιρικά καταστήματα, 7 franchise, κέντρο διανομής και μεγάλη μονάδα παραγωγής, στηριζόμενη εν πολλοίς στο σύστημα δικαιόχρησης (franchise). Σήμερα, ωστόσο, από την άλλοτε κραταιά αλυσίδα επιβιώνουν μόλις 7 καταστήματα, ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, παρά το μέγεθός της, δεν βρέθηκε ποτέ ένας ενιαίος, διαφανής ισολογισμός.

Η σκοτεινή πλευρά: Strip clubs, trafficking και υπερπολυτελής ζωή

Η δραστηριότητα του Γιαννακόπουλου δεν περιοριζόταν στον άρτο αλλά πρόσφερε και… θεάματα. Το όνομά του έχει συνδεθεί στενά με τη νυχτερινή διασκέδαση, όντας πίσω από γνωστά strip clubs της Αθήνας, όπως το Alcatraz στη Λεωφόρο Συγγρού και το Star στη Μεταμόρφωση. Το παρελθόν του επιχειρηματία είναι ήδη επιβαρυμένο, καθώς είχε απασχολήσει ξανά τη Δικαιοσύνη ως εμπλεκόμενος σε μια πολύκροτη υπόθεση trafficking. Σε συνδυασμό με την προκλητική διαβίωση, τα υπερπολυτελή super-cars και τα ταξίδια στα Εμιράτα, το προφίλ του συνέθετε την εικόνα ενός ανθρώπου που κινούνταν πέρα από τα όρια της νομιμότητας.

Ο ρόλος- κλειδί του ηλικιωμένου λογιστή

Μαζί με τον Γιαννακόπουλο οι αρχές πέρασαν χειροπέδες και στον ηλικιωμένο λογιστή του. Φέρεται να είναι ο άνθρωπος που έστησε το πολυδαίδαλο δίκτυο των εταιρειών του Mr. Χωριάτικο, που αριθμούσε σχεδόν 500 εταιρείες, με «ομιχλώδη» σχέση μεταξύ τους, που στην πραγματικότητα όμως συγκροτούσαν μία πυραμίδα με τον Γιαννακόπουλο στην κορυφή της, καθώς όλα τα έσοδα κατέληγαν με υπόγειες διαδρομές χρήματος σε εκείνον.

Η έρευνα εξελίσσεται σε Αττική, Μύκονο και Ρόδο με 56 άτομα να έχουν ήδη συλληφθεί και να ερευνώνται οι διασυνδέσεις τους με το «μαύρο χρήμα». Ανάμεσά τους είναι οι «αχυράνθρωποι» του Γιαννακόπουλου και μία κλίκα λογιστών, που εξυπηρετούσε το δίκτυο της απάτης, που ελέγχεται για απόκρυψη ΦΠΑ, εικονικές συναλλαγές, μη απόδοση ασφαλιστικών εισφορών, νομιμοποίηση εσόδων από ξέπλυμα και πληθώρα φορολογικών παραβάσεων.

Το ύψος της οικονομικής ζημίας ή των παράνομων εσόδων που εξετάζονται προσεγγίζει, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα, τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Ο τελικός αριθμός, πάντως, δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, καθώς η οικονομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και οι Αρχές αναμένουν επιπλέον στοιχεία, μεταξύ άλλων και από την ΑΑΔΕ.

Η σύλληψη για σωματεμπορία

Το 2010, ο Γιαννακόπουλος συνελήφθη ως εγκέφαλος μεγάλου κυκλώματος trafficking, μετά από συντονισμένη επιχείρηση της Ασφάλειας, της ΕΥΠ και της Interpol. Η οργάνωση έφερνε γυναίκες από τη Ρωσία, την Ουκρανία και τη Μολδαβία με τουριστική βίζα, εξαναγκάζοντάς τες να εργάζονται ως χορεύτριες σε strip clubs της Αθήνας και να εκδίδονται, κάνοντας χρήση βίας και απειλών.

Το 2015, ο επιχειρηματίας καταδικάστηκε πρωτόδικα σε κάθειρξη 10,5 ετών για εγκληματική οργάνωση, κατ’ επάγγελμα σωματεμπορία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Ήδη τότε το δικαστήριο διαπίστωσε ότι τα “μαύρα” κέρδη από τα νυχτερινά κέντρα «ξεπλένονταν» συστηματικά μέσω επενδύσεων στη ραγδαία αναπτυσσόμενη αλυσίδα αρτοποιείων.

Ωστόσο, ο Mr. Χωριάτικο, αφέθηκε ελεύθερος καταβάλλοντας εγγύηση εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, ενώ στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων αρκετές ποινές μειώθηκαν ή παραγράφηκαν λόγω αλλαγών στο νομικό πλαίσιο.

Το δίκτυο του «Έντικ» της Greek Mafia

Δέκα χρόνια αργότερα, το 2025, το όνομά του εμφανίστηκε ξανά στις Αρχές, αυτή τη φορά ως θύμα. Στη δικογραφία για τη διαβόητη συμμορία του «Έντικ» («Φωνή»), ο Γιαννακόπουλος φέρεται να δεχόταν εκβιασμούς για την καταβολή 200.000 ευρώ μηνιαίως ως «προστασία». Οι εκβιαστές απειλούσαν με βομβιστικές επιθέσεις και εμπρησμούς στα καταστήματά του στην Αθήνα και τη Μύκονο, συνθέτοντας την εικόνα ενός επιχειρηματία που βρισκόταν διαρκώς στον στενό κλοιό του οργανωμένου εγκλήματος.

Ένα χρόνο μετά, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος βρίσκεται ως κατηγορούμενος στα χέρια της Δικαιοσύνης, που έχει πλέον τον λόγο, προκειμένου να ξετυλίξει πλήρως το κουβάρι της μεγάλης αυτής απάτης και να αποδώσει ευθύνες στο πολυπλόκαμο δίκτυο που είχε στηθεί.