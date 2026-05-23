Ένα εξαιρετικά βαρύ ποινικό μητρώο κρυβόταν πίσω από την ταυτότητα του Αλβανού «Τίτι», ο οποίος ενεπλάκη στο αιματηρό επεισόδιο με αστυνομικούς τα ξημερώματα του Σαββάτου, 23 Μαΐου, στο Μικρολίμανο, όταν στράφηκε εναντίον τους με όπλο κατά τη διάρκεια ελέγχου.

Ο 42χρονος, γνωστός στον υπόκοσμο με το ψευδώνυμό του, αποτελεί παλιό γνώριμο των διωκτικών αρχών, έχοντας χρησιμοποιήσει κατά καιρούς τέσσερα διαφορετικά ονόματα και ηλικίες. Μεταξύ άλλων, έχει καταδικαστεί για τη δολοφονία ενός 30χρονου στην Καισαριανή, η οποία διαπράχθηκε το 2013.

Παράλληλα, το 2012, είχε πετάξει χειροβομβίδα σε αστυνομικούς. Κατά τη διάρκεια απόπειρας κλοπής ποδηλάτου από πολυκατοικία στον Νέο Κόσμο, οι ένοικοι κάλεσαν την αστυνομία. Μόλις είδε τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ., ο «Τίτι» άνοιξε πυρ εναντίον τους και τους πέταξε τη χειροβομβίδα.

Τον Ιούνιο του 2019, κατάφερε να αποδράσει από τη Διεύθυνση Μεταγωγών στην Πέτρου Ράλλη, κρατώντας ως όμηρο μια γυναίκα αστυνομικό. Αν και συνελήφθη μεταγενέστερα, στη συνέχεια είχε αφεθεί ελεύθερος.

Συνολικά, του έχουν αποδοθεί 17 ένοπλες ληστείες σε οικίες και 18 σε εμπορικά καταστήματα, ενώ έχει καταδικαστεί ή κατηγορείται για υποθέσεις ναρκωτικών, κλοπών, διαρρήξεων και παράνομης οπλοκατοχής.

Η συμπλοκή στο Μικρολίμανο

Το σημερινό περιστατικό εκτυλίχθηκε στην Ακτή Δηλαβέρη, όταν μια ομάδα οκτώ αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών (της νεοσύστατης Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος) επιχείρησε να ελέγξει τον 42χρονο.

Εκείνος αντέδρασε, τραβώντας όπλο εναντίον των αστυνομικών. Πριν προλάβει όμως να πυροβολήσει, ένας από τους αστυνομικούς του έριξε με το υπηρεσιακό του όπλο, εξουδετερώνοντάς τον.

Μετά τη συμπλοκή, η περιοχή αποκλείστηκε. Στο σημείο κλήθηκε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), καθώς στην κατοχή του δράστη εντοπίστηκαν τρία όπλα και ένας σάκος που περιείχε έξι χειροβομβίδες.

Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ ο «Τίτι»

Ο 42χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) σε σοβαρή κατάσταση.

Όπως έγινε γνωστό, υπεβλήθη σε επέμβαση στο κεφάλι για την αφαίρεση σφαίρας.

Όταν διακομίστηκε στο νοσοκομείο, είχε ακόμα τις αισθήσεις του, επικοινωνούσε και μάλιστα, αποκάλυψε το όνομά του στις Αρχές. Παρά τον τραυματισμό του, ήταν σε κατάσταση οργής και έβριζε χυδαία τους αστυνομικούς κατά την παραλαβή του από τους τραυματιοφορείς.