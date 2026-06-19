Τη βάρβαρη φράση “το σκοτώσαμε το παιδάκι, το γα….με, καλά του κάναμε” ακούγεται να λέει σε βίντεο συγγενής του καταδικασθέντος σε ισόβια για το θάνατο του μικρού Μάριου.

Μετά την εκφώνηση της απόφασης, έξω από τα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων, συγγενείς του καταδικασθέντος επιτέθηκαν στα τηλεοπτικά συνεργεία και τους δημοσιογράφους.

Την ώρα που διμοιρία των ΜΑΤ είχε παραταχθεί μπροστά από τους εκπροσώπους του τύπου, ο συγγενής του καταδικασθέντος είπε «το σκοτώσαμε το παιδάκι, το γ…με, καλά του κάναμε».

Στο ίδιο βίντεο, το ίδιο άτομο ακούγεται να επαναλαμβάνει την ίδια βάρβαρη φράση σε τρίτο πληθυντικό.