Οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν στο σπίτι ένα σκυλάκι το αγαπούν σαν οικογένεια και πολύ συχνά συμπεριφέρονται σαν να είναι μέλος αυτής. Σε αυτή την κατηγορία φαίνεται να ανήκει και μια κοπέλα στην Άφυτο της Χαλκιδικής, που είχε βγει για βόλτα μαζί με το κατοικίδιό της, τοποθετώντας το μέσα σε καροτσάκι.

Η εικόνα της γυναίκας να μεταφέρει το μικρόσωμο ζωάκι κατά αυτό τον τρόπο τράβηξε την προσοχή ορισμένων περαστικών και έτσι, βίντεο από την… περατζάδα τους αναρτήθηκε στα social media.

Παρ’ όλα αυτά, οι χρήστες του διαδικτύου διχάστηκαν. Κάποιοι θεώρησαν υπερβολή το καρότσι, λέγοντας πως ορισμένοι άνθρωποι αντικαθιστούν τα παιδιά με σκυλιά και άλλοι είπαν ότι ίσως έχει κάποια πάθηση το σκυλάκι ή κάποιον τραυματισμό, που έκανε αναγκαία τη μεταφορά του κατά αυτόν τον τρόπο.

Υπήρξαν, επίσης και αυτοί που σχολίασαν την ενέργεια του ατόμου που τράβηξε και έπειτα δημοσίευσε το βίντεο, χωρίς να γνωρίζει τον λόγο που η κοπέλα χρησιμοποιεί το καρότσι.

Πλέον η ανάρτηση στο Facebook έχει εκατοντάδες σχόλια, μια γεύση από τα οποία μπορείτε να πάρετε παρακάτω: