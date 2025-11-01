Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Σάλο προκαλεί η υπόθεση άγριου ξυλοδαρμού 13χρονου μαθητή στο Μοσχάτο από ομάδα ανηλίκων, την ώρα που νέες αποκαλύψεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Ο πατέρας του παιδιού περιέγραψε συγκλονισμένος στην ΕΡΤ τις δραματικές στιγμές που έζησε ο γιος του, όταν δέχθηκε επίθεση από περίπου 15 συνομηλίκους και μεγαλύτερους — παιδιά 12, 13 και 15 ετών, όπως είπε — «μιας παρέας που τρομοκρατούσε κόσμο εδώ και καιρό».

«Το παιδί με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: «Μπαμπά, με χτύπησαν 15 άτομα, δεν έχω μπαταρία». Ειδοποίησα αμέσως την αστυνομία, που ήρθε πολύ γρήγορα», ανέφερε ο πατέρας, προσθέτοντας, ότι το παιδί του έφερε τραύματα σε όλο το σώμα, κάτι που πιστοποιήθηκε και ιατροδικαστικά.

Ωστόσο, η υπόθεση δεν σταμάτησε εκεί. Την επόμενη κιόλας ημέρα, οι φερόμενοι ως δράστες έστειλαν μήνυμα στο παιδί:

«Κοίτα να δεις, συγγνώμη γι’ αυτό που έγινε. Θα σου πούμε από κοντά τι συμβαίνει», έγραψαν.

Μετά από συνεννόηση με την αστυνομία, κανονίστηκε συνάντηση με τους ανηλίκους, που τελικά κατέληξε σε συλλήψεις. Όμως η υπόθεση πήρε απρόσμενη τροπή: οι γονείς των δραστών υπέβαλαν μήνυση κατά της οικογένειας του θύματος.

«Αυτό που με πονάει περισσότερο είναι πως κανένας γονιός δεν ήρθε να ζητήσει συγγνώμη. Αντίθετα, προσπαθούν να παρουσιάσουν το παιδί μου ως θύτη», τόνισε ο πατέρας με αγανάκτηση.

Ο ίδιος απέφυγε να χρησιμοποιήσει τον χαρακτηρισμό «συμμορία 183», υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μικρά παιδιά που χρειάζονται καθοδήγηση και μία δεύτερη ευκαιρία.

«Ελπίζω να μπουν στον σωστό δρόμο», είπε με νόημα.

Η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, με αρκετούς από τους εμπλεκόμενους ανηλίκους να έχουν ομολογήσει τη συμμετοχή τους στην επίθεση.

Το θύμα, σύμφωνα με τον πατέρα του, δεν γνώριζε κανέναν από τους δράστες.

Πηγή: Ert News