Ένα αυτοσχέδιο σουβλί, που ήταν φτιαγμένο από μια μεταλλική ράβδο μήκους 15 εκατοστών, κρυμμένο μέσα στον μηχανισμό του ρολού ενός παραθύρου, βρήκαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών που χθες το πρωί (30/10) έκαναν έφοδο στο Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού , παρουσία εισαγγελικού λειτουργού. Όπως διαπίστωσαν, το φονικό όπλο ήταν «κυρτό στη μία άκρη και τυλιγμένη με κομμάτι υφάσματος».

«Ένοικοι» του συγκεκριμένου κελιού ήταν ένας 41χρονος και ένας 63χρονος. Ο… νεότερος είχε απασχολήσει τις αρχές το 2014 όταν μαζί με ένα ακόμα άτομο κατηγορήθηκαν ότι εκβίαζαν επιχειρηματία ζητώντας του χρήματα για παροχή «προστασίας». Όμως ο συγκεκριμένος είχε «ειδικότητα» στις ληστείες.

Τον Οκτώβριο του 2017 είχε συλληφθεί για ληστείες σε καταστήματα κινητής τηλεφωνίας όπου με την απειλή όπλου έμπαινε μέσα και άρπαζε χρήματα. Τότε είχε κάνει επτά ληστείες και μια απόπειρα σε Καλλιθέα, Άγιο Δημήτριο, Νέο Κόσμο, Κουκάκι και Παγκράτι. «Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα που είχε στην εξωτερική του εμφάνιση, ήταν αυτό που τον είχε «προδώσει» και έτσι είχαμε φτάσει στα ίχνη του» λέει αστυνομικός που συμμετείχε στην υπόθεση.

Είχε περάσει σχεδόν ένας μήνας από την ημέρα αποφυλάκισης του. Ο 41χρονος με την βοήθεια μιας φίλης του και δυο ακόμα νεαρών λήστεψαν μια τράπεζα στην περιοχή της Παλλήνης αλλά δεν είχε καταλάβει ότι ήταν υπό την παρακολούθηση αστυνομικών του Τμήματος Διαρρηκτών. Παρά την μάσκα σιλικόνης που φορούσε, τον εντόπισαν και του πέρασαν χειροπέδες. Κατηγορήθηκε για ληστείες σε τράπεζες, Ταχυδρομικές Υπηρεσίες και σούπερ μάρκετ στην Αττική.

Μετά τον εντοπισμό στο κελί του, του αυτοσχέδιου όπλου, οι κατηγορούμενοι, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

ΑΛ.Π.