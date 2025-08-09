Ο Κώστας Σαμαράς αποχαιρέτησε με μια συγκινητική ανάρτηση την αδελφή του, Λένα, η οποία έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών.

Ο αδελφός της και γιος του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, αναφέρει πως ακόμη δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει πως από τη μια στιγμή στην άλλη, η άτυχη γυναίκα έφυγε από δίπλα του.

«Αγγελούδι μου, αδερφούλα μου… θα έδινα τη ζωή μου για να μην συμβεί αυτό… Πώς να αντέξω χωρίς εσένα, τη ζεστή αγκαλιά σου και την υπέροχη ψυχή σου, που μας γέμιζε όλους καθημερινά. Στα δύσκολα και στα εύκολα ήμασταν πάντα μαζί ο ένας να στηρίζει τον άλλον. Δεν θα φύγεις ποτέ. Είσαι κομμάτι παντοτινό της καρδιάς και της ζωής μας. Σε λατρεύω Λενάκι μου», έγραψε ο Κώστας.

Η κηδεία της Λένας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών. Ο Αντώνης Σαμαράς, το πρωί του Σαββάτου, έκανε νέα ανάρτηση στα social media ζητώντας αντί στεφάνων να κατατεθούν χρήματα για κοινωφελείς σκοπούς.

«Αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένειά μας παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα. Αυτό ήθελε η Λένα μας», έγραψε ο Αντώνης Σαμαράς παραθέτοντας λίστα με όλα τα ιδρύματα όπου μπορούν να κατατεθούν τα χρήματα.