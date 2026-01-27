Το Συμβούλιο της Επικρατείας θέτει μπλόκο στις οικοδομικές εργασίες του ξενοδοχείου White Coast στην παραλία Μύτακας της Μήλου.

Με σημερινή απόφαση του Προέδρου του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Χρήστου Ντουχάνη, διατάχθηκε η προσωρινή διακοπή των εργασιών στην περιοχή του Σαρακήνικου στη Μήλο, στην παραλία Μύτικας, έπειτα από προσφυγή που κατέθεσαν ο Δήμος και ακόμη τρία πρόσωπα.

Ειδικότερα διατάχθηκε :

α) η αναστολή εκτέλεσης της υπ’ αριθ. 21704/05.08.2024 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, σχετικά με την επέκταση ξενοδοχειακού καταλύματος στον οικισμό Μύτακα της Δημοτικής Κοινότητας Τριοβασάλου, ν. Μήλου,

β) η παύση εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών βάσει της σχετικής οικοδομικής άδειας, που είχε ισχύ μέχρι τις 31.12.2025, ακόμη και εάν έχει εκδοθεί αναθεώρηση της άδειας αυτής με παράταση της ισχύος της.

Η αίτηση αναστολής κατατέθηκε από τον Δήμο Μήλου και τα άλλα τρία πρόσωπα στις 31.12.2025, ημερομηνία κατά την οποία έληγε η ισχύς της οικοδομικής άδειας και είχαν ήδη διενεργηθεί σχετικές οικοδομικές εργασίες.