Στο επίκεντρο των σοβαρών καταγγελιών που έχουν προκαλέσει αναταράξεις στο ελληνικό μπάσκετ βρίσκονται και χώροι που συνδέονται με τη γνωστή αλυσίδα καφέ Coffee Island, την οποία ίδρυσε ο Βαγγέλης Λιόλιος.

Σύμφωνα με μαρτυρικές καταθέσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, το κατάστημα της οδού Αμαλίας 4 στην Πάτρα, καθώς και γραφείο που βρισκόταν πάνω από αυτό, φέρονται να αποτέλεσαν σημεία επαναλαμβανόμενων συναντήσεων μεταξύ παραγόντων και διαιτητών.

Στις καταθέσεις περιγράφονται συζητήσεις για την επαγγελματική εξέλιξη διαιτητών, τις εκλογές της ΕΟΚ, την πορεία του Προμηθέα Πατρών, αλλά και περιστατικά στα οποία καταγγέλλονται προσπάθειες επηρεασμού αγώνων και χρηματικά ανταλλάγματα.

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται και στα κεντρικά γραφεία της Coffee Island στην περιοχή του Δαχτυλιδιού της Κηφισίας, όπου, σύμφωνα με μαρτυρία, φέρεται να παραδόθηκαν 100.000 ευρώ μέσα σε σακούλα.

Το γραφείο πάνω από το Coffee Island

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά σε γραφείο που βρισκόταν πάνω από το κατάστημα της Coffee Island στην οδό Αμαλίας 4, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με μαρτυρία πρώην παράγοντα του Φάρου Κερατσινίου, ο ίδιος διατηρούσε στενή σχέση με τον επιχειρηματία Γιώργο Μαυραγάνη, τον οποίο συναντούσε σχεδόν καθημερινά στον συγκεκριμένο χώρο.

Όπως υποστηρίζει, κατά τις συναντήσεις αυτές συζητούσαν για την προοπτική εκλογής του Βαγγέλη Λιόλιου στην προεδρία της ΕΟΚ, τις επαφές με σωματεία και την προσέγγιση προσώπων από τον χώρο της διαιτησίας.

Ο μάρτυρας αναφέρει ότι ο Μαυραγάνης επιδίωκε να αποκτήσει στενότερες σχέσεις με διαιτητές, ενώ ο Ηλίας Κορομηλάς φέρεται να διαδραμάτιζε ρόλο στην πραγματοποίηση ορισμένων από αυτές τις επαφές.

Κατά την ίδια μαρτυρία, στο γραφείο άρχισαν να επισκέπτονται τον Μαυραγάνη διάφοροι διαιτητές, ενώ ο Βαγγέλης Λιόλιος φέρεται να ενημερωνόταν για τις σχετικές κινήσεις.

Οι καφέδες με Λιόλιο και Κορομηλά

Σε άλλη κατάθεση, ο διαιτητής Φώτης Καλογερόπουλος αναφέρεται σε συναντήσεις που είχε με τον Βαγγέλη Λιόλιο και τον Ηλία Κορομηλά στο Coffee Island της Αμαλίας.

Όπως υποστηρίζει, πριν από την εκλογή του Λιόλιου στην προεδρία της ΕΟΚ, είχε επικοινωνήσει μαζί του μέσω βιντεοκλήσεων, στις οποίες συμμετείχε και ο Κορομηλάς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στις επικοινωνίες αυτές του μεταφέρθηκε ότι θα μπορούσε να έχει επαγγελματική εξέλιξη στον χώρο της διαιτησίας, εφόσον έκανε υπομονή.

Ο Καλογερόπουλος αναφέρει ότι είχε βρεθεί για καφέ με τους δύο άνδρες στο συγκεκριμένο κατάστημα, όπου, όπως περιγράφει, του δόθηκαν ανάλογες διαβεβαιώσεις.

Οι αναφορές σε Τσαρούχα και Παπαπέτρου

Στην ίδια δικογραφία γίνεται αναφορά και σε άλλες συναντήσεις στο Coffee Island της Αμαλίας, με τη συμμετοχή γνωστών διαιτητών.

Ο Καλογερόπουλος καταθέτει ότι ο Γιώργος Μαυραγάνης τού είχε αναφέρει πως παρακολουθούσε αγώνες της EuroLeague στο συγκεκριμένο κατάστημα μαζί με διαιτητές.

Ειδικότερα, κατονομάζονται η Βασιλική Τσαρούχα και ο Παπαπέτρου, με αναφορά σε τουλάχιστον μία συνάντηση με τον καθένα.

Η καταγγελία για 10.000 ευρώ και τον αγώνα Τρίκαλα – Πανιώνιος

Μία από τις σοβαρότερες αναφορές στη δικογραφία αφορά την αναμέτρηση Τρίκαλα – Πανιώνιος, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Απριλίου 2018.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία πρώην παράγοντα του Φάρου Κερατσινίου, πριν από τον αγώνα πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Coffee Island της Αμαλίας, στην οποία φέρονται να συμμετείχαν ο ίδιος, ο Γιώργος Μαυραγάνης και ο διαιτητής Πηλοΐδης.

Κατά τους ισχυρισμούς του μάρτυρα, στη συνάντηση συζητήθηκε η επιθυμία να επικρατήσει ο Πανιώνιος με τη μεγαλύτερη δυνατή διαφορά, προκειμένου να ενισχυθεί η προσπάθειά του για παραμονή στην κατηγορία.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι έγινε συζήτηση για την καταβολή 5.000 ευρώ σε κάθε διαιτητή, με αναφορά και στη Βασιλική Τσαρούχα.

Ο Πανιώνιος επικράτησε τελικά των Τρικάλων με 81-76.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια κατάθεση, στις 12 Απριλίου 2018 πραγματοποιήθηκε νέα συνάντηση σε κατοικία στον Άλιμο, όπου φέρεται να παραδόθηκε συνολικό ποσό 10.000 ευρώ.

Η συζήτηση για την άνοδο του Προμηθέα στην Α1

Οι αναφορές στο Coffee Island της Αμαλίας δεν περιορίζονται σε συναντήσεις διαιτητών ή στις εκλογικές διαδικασίες της ΕΟΚ.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται επίσης περιγραφή παλαιότερης συνάντησης, στην οποία, σύμφωνα με τη μαρτυρία, συζητήθηκε το ενδεχόμενο ανόδου του Προμηθέα Πατρών στην Α1.

Ο πρώην παράγοντας του Φάρου Κερατσινίου υποστηρίζει ότι ο Βαγγέλης Λιόλιος τον είχε καλέσει να συναντηθούν στο Coffee Island της Αμαλίας, ενώ ακολούθησε συνάντηση με τον Γιώργο Μαυραγάνη στο γραφείο του.

Κατά την περιγραφή του μάρτυρα, στη συζήτηση τέθηκε το ζήτημα της αγωνιστικής ανόδου του Προμηθέα και των πιθανών εξελίξεων στην περίπτωση που ο Φάρος εξασφάλιζε τη συμμετοχή στην κορυφαία κατηγορία.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω των εξελίξεων που ακολούθησαν το καλοκαίρι του 2016, όταν ο Φάρος εξασφάλισε αγωνιστικά την άνοδο στην Α1, αλλά τελικά δεν συμμετείχε στη διοργάνωση.

Η σακούλα με τα 100.000 ευρώ στα γραφεία της Coffee Island

Ξεχωριστή θέση στις καταγγελίες καταλαμβάνει και η φερόμενη παράδοση χρημάτων στα κεντρικά γραφεία της Coffee Island, στην περιοχή του Δαχτυλιδιού της Κηφισίας.

Σύμφωνα με μαρτυρική κατάθεση, στις 20 Ιουνίου 2016, λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της σειράς των αγώνων μεταξύ Φάρου Κερατσινίου και Προμηθέα Πατρών, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στους συγκεκριμένους χώρους.

Ο μάρτυρας υποστηρίζει ότι είχε προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βαγγέλη Λιόλιο, κατά την οποία ενημερώθηκε ότι μπορούσε να παραλάβει χρηματικό ποσό που είχε συμφωνηθεί.

Όπως ισχυρίζεται, όταν έφτασε στα γραφεία της εταιρείας, συνάντησε τον τότε προπονητή του Προμηθέα, Μάκη Γιατρά, ο οποίος φέρεται να του παρέδωσε σακούλα που περιείχε 100.000 ευρώ τυλιγμένα σε χαρτοπετσέτες.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια κατάθεση, ακολούθησε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βαγγέλη Λιόλιο, κατά την οποία φέρεται να αντάλλαξαν ευχαριστίες για την τήρηση της μεταξύ τους συνεννόησης.

Η θέση της Coffee Island

Η αναφορά σε χώρους της γνωστής αλυσίδας καφέ έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω της επιχειρηματικής σύνδεσης του Βαγγέλη Λιόλιου με την εταιρεία.

Σύμφωνα με δημοσιευμένες πληροφορίες, πηγές της Coffee Island έχουν επισημάνει ότι η επιχείρηση λειτουργεί ανεξάρτητα από τη δικαστική υπόθεση που αφορά τον ιδρυτή της.

Όπως έχει αναφερθεί, ο Βαγγέλης Λιόλιος παραμένει μέτοχος, χωρίς να ασκεί την καθημερινή διοίκηση της εταιρείας.

Η παρουσία προσώπων σε ένα κατάστημα ή σε γραφεία που συνδέονται με μια επιχείρηση δεν συνεπάγεται ότι η ίδια η εταιρεία γνώριζε, ενέκρινε ή συμμετείχε στις καταγγελλόμενες ενέργειες.

Τα ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι Αρχές

Οι μαρτυρίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία περιγράφουν ένα πλέγμα επαφών μεταξύ παραγόντων και διαιτητών, με αναφορές σε συναντήσεις, επαγγελματικές υποσχέσεις, συζητήσεις για αγώνες και καταγγελλόμενες χρηματικές συναλλαγές.

Το βασικό ερώτημα είναι κατά πόσο οι περιγραφόμενες επαφές περιορίζονταν σε συνηθισμένες κοινωνικές και επαγγελματικές συναναστροφές ή εάν, σε ορισμένες περιπτώσεις, συνδέονταν με προσπάθειες άσκησης αθέμιτης επιρροής στη διαιτησία και στην εξέλιξη αναμετρήσεων.