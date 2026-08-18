Ένα ακόμη εντυπωσιακό superyacht έκανε την εμφάνισή του στον Άγιο Αιμιλιανό στο Πόρτο Χέλι. Πρόκειται για το «Multiverse», ένα πραγματικό πλωτό παλάτι, μήκους περίπου 116 μέτρων.

Όλο και περισσότεροι δισεκατομμυριούχοι και άνθρωποι του διεθνούς πλούτου επιλέγουν την Ελλάδα και ιδιαίτερα τον Σαρωνικό και το Πόρτο Χέλι για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Το σκάφος πραγματικά εντυπωσιάζει. Διαθέτει ένα τεράστιο ελικοδρόμιο, ελικόπτερο πάνω στο σκάφος, ενώ πίσω του βρίσκεται και ένα εντυπωσιακό chase boat, το οποίο το συνοδεύει.

Είναι μία εικόνα που αποδεικνύει τη δυναμική της Ελλάδας ως κορυφαίου προορισμού για το yachting και τον θαλάσσιο τουρισμό.

Τέτοιες θαλαμηγοί αποτελούν μοναδική διαφήμιση για τη χώρα μας και αναδεικνύουν τον Σαρωνικό και το Πόρτο Χέλι σε προορισμούς παγκόσμιας εμβέλειας.