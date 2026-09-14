Ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Ιπποειδών αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον ευχαριστεί για τον τρόπο που στήριξε τις προσπάθειές του. Στην ανακοίνωσή του αναφέρει:

«Τον Απρίλιο του 2022, έπειτα από πρόσκληση εθελόντριάς μας, ο Γιώργος Μαζωνάκης επισκέφθηκε τον Ελληνικό Σύλλογο Προστασίας Ιπποειδών. Η ημέρα εκείνη υπήρξε ιδιαίτερα συγκινητική για όλους εμάς και έμελλε να μείνει βαθιά χαραγμένη στη μνήμη μας.

Γιατί εκείνη την ημέρα δεν γνωρίσαμε μόνο τον Γιώργο Μαζωνάκη, τον σπουδαίο καλλιτέχνη. Γνωρίσαμε έναν υπέροχο άνθρωπο. Ευγενέστατο, προσιτό, με ένα μεγάλο χαμόγελο, μια ζεστή αγκαλιά και ένα βλέμμα γεμάτο καλοσύνη, χιούμορ, αγάπη και ενσυναίσθηση.

Ήταν ένας άνθρωπος χωρίς ίχνος απόστασης ή έπαρσης. Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά νιώσαμε πως ήταν ένας από εμάς.

Αγκάλιασε και χάιδεψε με στοργή τα άλογα και τα γαϊδουράκια μας, αλλά και τις γάτες και τα σκυλιά του ΕΣΠΙ. Έδειξε πραγματικό ενδιαφέρον για την ιστορία κάθε ζώου, θέλησε να μάθει για τη ζωή και τις δυσκολίες που είχε αντιμετωπίσει το καθένα και, με τον δικό του τρόπο, έγινε κομμάτι της προσπάθειάς μας.

Εκείνη την ημέρα ανέλαβε την αναδοχή πέντε αλόγων του Συλλόγου, ενώ παράλληλα κάλεσε τους εθελοντές του ΕΣΠΙ στο κέντρο όπου εμφανιζόταν. Χρόνια αργότερα, κρατάμε από εκείνη τη συνάντηση όχι μόνο τις φωτογραφίες και τις αναμνήσεις, αλλά κυρίως την αίσθηση που μας άφησε η παρουσία του.

Ο ίδιος, μιλώντας τότε για την επίσκεψή του στον Σύλλογο, είχε πει:

«Είναι συγκινητικό το έργο που κάνουν και με έκανε να “ξεβολευτώ”… με αφύπνισε να κάνω περισσότερα πράγματα για το γύρω μου. Έχω το προνόμιο, δόξα τω Θεώ, γενηθήτω το θέλημά Του, να μπορώ να χρησιμοποιώ το βήμα μου για να ακούγεται η φωνή μου πιο δυνατά και σε πιο πολύ κόσμο. Φρονώ ότι η οδήγηση, η ευγένεια και φυσικά το πώς συμπεριφερόμαστε στα ζώα είναι μερικά από τα συστατικά που χρειάζονται για να έχουμε πολιτισμό.»

Λόγια που σήμερα αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Γιώργο, ήταν τιμή μας που σε γνωρίσαμε.

Σε ευχαριστούμε για τη μουσική σου, για τα τραγούδια σου, για την αγάπη, την καλοσύνη και τη ζεστασιά που μας χάρισες εκείνη την ημέρα.

Σε ευχαριστούμε που είδες τα ζώα μας όχι απλώς ως περιστατικά διάσωσης, αλλά ως πλάσματα με ιστορία, ανάγκες και δικαίωμα στην αγάπη και τη φροντίδα.

Θα σε θυμόμαστε πάντα με το μεγάλο σου χαμόγελο, τη ζεστή σου αγκαλιά και εκείνο το καλοσυνάτο βλέμμα που μας έκανε, έστω και για λίγο, να νιώσουμε πως γνωριζόμασταν από πάντα.

Καλό σου ταξίδι, Υπέροχε Πρίγκιπα.

Με αγάπη και ευγνωμοσύνη,

Απ´όλους μας στον ΕΣΠΙ» αναφέρει η ανακοίνωση του Συλλόγου.