Άφωνοι έμειναν ακόμα και οι αστυνομικοί με την προανακριτική απολογία του 43χρονου Σ.Β , πατέρα που κατηγορείται μεταξύ άλλων ότι μαζί με τη σύζυγό του δολοφόνησαν το αγοράκι τους με 20 μαχαιριές και το έβαλαν στη συνέχεια στην κατάψυξη.

Ο 43χρονος φαίνεται ότι είναι «βίος και πολιτεία» καθώς, εκτός από τις τρεις δικογραφίες που έχουν σχηματιστεί σε βάρος του για αυτή την υπόθεση, παραδέχτηκε στους αστυνομικούς ότι έχει κατηγορηθεί για μαστροπεία και έχει κάνει φυλακή επτάμιση μήνες για ναρκωτικά, όπλα και επίθεση.

Η απολογία του ξεκίνησε με την γνωριμία του με την γυναίκα του πριν από 22 χρόνια, όταν εκείνη ήταν 16 και εκείνος 20.

«Τη γνώρισα στη Γερμανία. Οι γονείς της ήταν ναρκομανείς και την γυναίκα μου την είχαν πάει σε ορφανοτροφείο. Εγώ την πήρα από εκεί και ζούσαμε μέχρι το 2011 στη Γερμανία. Τότε έμεινε έγκυος και γέννησε την κόρη μας στο Αμβούργο και την ξαναέβαλαν σε μία δομή να μείνει. Εγώ την έκλεψα από εκεί και την έφερα στην Ελλάδα μαζί με την κόρη μας. Στη Γερμανία είχα κατηγορηθεί για απαγωγή επειδή πήρα τη γυναίκα μου.»

Η επιστροφή στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τις περιγραφές του, ήρθαν στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2011 και κάνανε και τα άλλα δύο αγοράκια. Στις 24.10.2013 το πρώτο αγοράκι και στις 22.07.2017 το δεύτερο αγοράκι. Για το παιδί που δολοφονήθηκε αναφέρει:

«Το παιδί που βρέθηκε νεκρό στη βαλίτσα ήταν δικό μου και της γυναίκας μου. Το παιδί γεννήθηκε με καισαρική στο Νοσοκομείο Έλενα. Εγώ ήθελα να το δω, αλλά οι γιατροί δεν με άφηναν να το δω. Η γυναίκα μου ήταν χειρουργημένη. Μετά από δύο ώρες, μας έφεραν στο θάλαμο που ήμουν με τη γυναίκα μου ένα παιδί νεογέννητο. Εγώ πιστεύω όμως ότι το παιδί που μας έφεραν δεν ήταν δικό μας παιδί, και μας έφεραν άλλο. Γιατί όταν πήγα να το δω μόνος μου ακριβώς μετά τη γέννα δεν με άφησαν. Πρέπει να σας πω ότι παλιότερα είχα μπλέξει με τους Ιλλουμινάτι. Μου είπανε ότι θα μου δώσουν δυόμιση εκατομμύρια ευρώ, αλλά έπρεπε να κάνω συμβόλαιο προφορικό ότι θα είμαι μαζί τους και θα πουλήσω την ψυχή μου στον διάβολο. Επειδή εγώ δεν δέχτηκα να το κάνω από τότε με κυνηγούσαν. Για αυτό μου είχαν στείλει και τη γυναίκα για την οποία είχα κατηγορηθεί παλιότερα ως μαστροπός».

«Ήθελαν να με εκδικηθούν οι Ιλλουμινάτι»

Ο 43χρονος, στη συνέχεια των πρωτοφανών ισχυρισμών του αναφέρει ότι :

«Για να με εκδικηθούν οι Ιλλουμινάτι μου άλλαξαν το μωρό στο νοσοκομείο. Το μωρό που εντέλει μας έδωσαν έκλαιγε για 23 ώρες την ημέρα και κοιμόταν μόνο μία. Είχε προβλήματα εξ αρχής. Από ό,τι μας είπαν οι γιατροί, είχε κοίλη, αλλά και κάτι με το έντερό του. Επίσης το μωρό δεν είχε δύναμη να ρουφήξει γάλα και δεν μας το έδιναν στην αρχή να το πάρουμε σπίτι. Την άλλη μέρα το πρωί όμως μας το έδωσαν και εγώ παραξενεύτηκα γιατί το προηγούμενο βράδυ μας έλεγαν ότι δεν μπορεί να ρουφήξει γάλα. Έτσι το πήραμε στο σπίτι. Του κάναμε κάθε μέρα μασάζ για να μπορεί να ενεργηθεί και να βγάλει τα αέρια. Για οκτώ μήνες περίπου το ταΐζαμε και το πηγαίναμε στο γιατρό κανονικά».

«Η γυναίκα μου δεν ήταν καλά»

Υποστήριξε επίσης ότι σε αυτούς τους οκτώ μήνες η γυναίκα του δεν ήταν καλά ψυχολογικά :

«Σαν κάτι να την είχε συνεπάρει. Έλεγε ασυναρτησίες. Βουτούσε το κεφάλι της μέσα στο πιάτο με το φαγητό. Μιλούσε στα παιδιά μας ενώ δεν ήταν μπροστά. Ήταν πολύ στρεσαρισμένη επειδή το μωρό έκλαιγε συνέχεια. Όλοι είμασταν στρεσαρισμένοι. Μία μέρα μετά από οκτώ μήνες, το μωρό δεν ήταν καλά και είχε πυρετό. Είχε ένα βλέμμα αφασίας. Δεν καταλάβαινε και δεν έκανε κινήσεις. Βάλαμε να το ταΐσουμε και κάτσαμε στο τραπέζι. Ξαφνικά ακούμε ένα δυνατό ήχο, σαν κάτι να σκάει. Πάμε στο παιδί και βλέπω ότι έχει σκάσει η κοιλιά του. Προσπάθησα να το σώσω, αλλά αυτό πέθανε.»

Μπροστά ήταν, όπως λέει, και τα άλλα τρία παιδιά με τον ίδιο να ισχυρίζεται ότι τύλιξε το παιδί σε σακούλες και το έβαλε στον καταψύκτη.

«Ο λόγος που φοβήθηκα ήταν για να μην μου πάρουν και τα άλλα παιδιά, γιατί δεν τα είχα δηλωμένα ότι ζουν στην Ελλάδα. Επειδή η γυναίκα μου δεν είχε τακτοποιήσει ποτέ τα χαρτιά της στην Ελλάδα».

Αναφέρει επιπλέον ότι άλλαζαν συχνά σπίτια AIRBNB γιατί ήταν επιπλωμένα και έτοιμα και δεν χρειαζόταν να πληρώνει ρεύμα.

Ο ίδιος παραδέχεται ότι είναι χρήστης, όχι όμως διακινητής ναρκωτικών, ενώ για την κόρη του αναφέρει ότι πιστεύει πως κάνει χρήση πίσω από την πλάτη του. Για τον Αφγανό υποστήριξε ότι τον γνώρισε πριν από ένα χρόνο, ότι είχε φύγει μαζί του και δεν θα επέστρεφε στο σπίτι, αν δεν δεχόταν ο 43χρονος και τον Αφγανό.