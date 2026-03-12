Συναγερμός έχει σημάνει στον Περσικό Κόλπο όσο ο πόλεμος μαίνεται στη Μέση Ανατολή. Επίθεση δέχθηκε τα ξημερώματα το δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων «Ζέφυρος», ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο δίπλα στο τάνκερ «Safesea Vishnu» σε θαλάσσια περιοχή κοντά στη Βασόρα του Ιράκ, κατά τη διάρκεια διαδικασίας μεταφόρτωσης φορτίου.

Υπενθυμίζεται πως χθες χτυπήθηκαν ακόμα τρία τάνκερ, εκ των οποίων το ένα ήταν το ελληνόκτητο «Star Gwyneth», που ανήκει στη ναυτιλιακή εταιρεία Star Bulk, με επικεφαλής τον Πέτρο Παππά.

Δείτε βίντεο από την επίθεση στο τάνκερ «Ζέφυρος»:

Η παραπάνω επίθεση εντάσσεται σε σειρά συντονισμένων χτυπημάτων κατά εμπορικών πλοίων στον Περσικό Κόλπο και το Στενό του Ορμούζ, με τουλάχιστον πέντε πλοία να έχουν δεχθεί επιθέσεις τις τελευταίες ώρες. Η κλιμάκωση συνδέεται με τη σύγκρουση Ιράν-ΗΠΑ-Ισραήλ και έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στη ναυσιπλοΐα και στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου.

Το «Ζέφυρος» ανήκει στους Κύπριους εφοπλιστές Γεώργιο και Βασίλη Μιχαήλ και είναι ένα από τα 14 που έχουν στον στόλο τους.

Ποιοι είναι οι Κύπριοι εφοπλιστές, Μιχαήλ

Το δεξαμενόπλοιο «Ζέφυρος» ανήκει στην εταιρεία Benetech Shipping SA, η οποία έχει έδρα τη Βούλα και ελέγχεται από τους Κύπριους εφοπλιστές Γεώργιο και Βασίλη Μιχαήλ.

Ο Βασίλης Μιχαήλ μυήθηκε στη ναυτιλία από τον πατέρα του, ο οποίος διατηρούσε στενές σχέσεις με τον μεγάλο εφοπλιστή Λουκά Χατζηιωάννου. Σπούδασε ναυτιλιακά στο Southampton και όταν επέστρεψε, ξεκίνησε να δουλεύει στην εταιρεία Benetech που έχει ιδρύσει ο αδελφός του Γιώργος και πλέον διαθέτουν από κοινού, καθώς έγινε συνέταιρος.

Ο στόλος τους αποτελείται από 14 δεξαμενόπλοια μεταφοράς υγρού φορτίου. Παρά το νεαρό της ηλικίας του και γαλουχημένοι από τον πατέρα τους, έχουν φτάσει την εταιρεία τους πολύ ψηλά.

Ο Γιώργος είναι εκείνος που τρέχει τις καθημερινές εκκρεμότητες της Benetech και είναι χαμηλού προφίλ. Από την άλλη, ο μικρότερος και κοσμοπολίτης αδελφός του, ο Βασίλης είναι πιο γνωστός στον κόσμο του showbiz, καθώς πολλές φορές έχει απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Βασίλης Μιχαήλ κάνει μια πλουσιοπάροχη ζωή και δεν το κρύβει. Είναι παντρεμένος με την κόρη του ιδρυτή του Jumbo, Χριστίνα Βακάκη και έχουν ένα παιδί.

Αγαπά τα σπορτς και έχει αδυναμία στη μουσική, καθώς γνωρίζει να παίζει ντραμς από μικρή ηλικία.

Πολλές φορές έχει απαθανατιστεί να περνάει τα καλοκαίρια του στη Μύκονο με την οικογένεια, αλλά και με φίλους του.