Συγγενείς, φίλοι και αγαπημένα πρόσωπα θα συγκεντρωθούν σήμερα, Τετάρτη 27 Μαΐου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό, για να αποχαιρετήσουν τη Γωγώ Μαστροκώστα.

Η είδηση του θανάτου της, που σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας 25 Μαΐου, βύθισε στο πένθος την οικογένειά της, αλλά και το κοινό που την αγάπησε μέσα από τη μακρά τηλεοπτική της διαδρομή. Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή μετά από μια σκληρή και γενναία μάχη που έδωσε νοσηλευόμενη στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Στον τόπο καταγωγής της η τελευταία της κατοικία

Μετά την ολοκλήρωση της εξοδίου ακολουθίας, η σορός της θα μεταφερθεί στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, τον τόπο από όπου καταγόταν. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου, εκεί όπου αναπαύεται και ο πατέρας της.

Το συγκεκριμένο εξωκλήσι αποτελούσε έναν πολύ αγαπημένο προορισμό για την ίδια, τον οποίο επισκεπτόταν τακτικά μαζί με τον σύζυγό της, Τραϊανό Δέλλα. Στο Ευηνοχώρι, το κλίμα είναι ιδιαίτερα βαρύ, με τους συγχωριανούς της να τη θυμούνται από παιδί και να κάνουν λόγο για έναν αξιοπρεπή, καλοσυνάτο άνθρωπο που πάλεψε με απίστευτο σθένος μέχρι την τελευταία στιγμή.

Στήριγμα μέχρι τέλους ο Τραϊανός Δέλλας και η κόρη τους

Κατά τη διάρκεια της δύσκολης αυτής δοκιμασίας, ο σύζυγος της, Τραϊανός Δέλλας, και η κόρη τους, Βικτώρια, δεν έλειψαν ούτε στιγμή από το πλευρό της. Ήταν το μόνιμο στήριγμά της, προσφέροντάς της απεριόριστη αγάπη και δύναμη σε κάθε φάση της νοσηλείας της.

Το μήνυμα της κόρης της και η επιθυμία της οικογένειας

Με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κόρη της, Βικτώρια, ενημέρωσε για τις λεπτομέρειες της τελετής:

«Εκ μέρους της οικογένειας, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη και ώρα 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό. Θα ακολουθήσει η ταφή στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, στον τόπο καταγωγής της μανούλας μου, για όσους επιθυμούν να παραστούν».

Παράλληλα, η οικογένεια εξέφρασε την επιθυμία, αντί για στεφάνια, να κατατεθούν δωρεές στη μνήμη της στο Σύλλογο «Φλόγα» (Σύλλογος Γονιών Παιδιά με Νεοπλασματική Ασθένεια).