Βίντεο/Φωτογραφίες «Ζούγκλας»: Δανάη Μαραγκού

Το στερνό «αντίο» στη Λένα Σαμαρά λένε αυτή την ώρα συγγενείς, φίλοι και γνωστοί. Η κόρη του πρώην Πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών.

Η κηδεία πραγματοποιείται στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α’ Κοιμητήριο Αθηνών, σε βαρύ κλίμα.

Η οικογένεια Σαμαρά έχει ζητήσει, αντί στεφάνων, να στηριχθούν φορείς με φιλανθρωπική δράση, επιθυμία που – όπως ανέφερε ο κ. Σαμαράς – ανταποκρίνεται σε αυτό που θα ήθελε η κόρη τους.

Στην ανάρτησή του παρέθεσε τους τρεις οργανισμούς και τους αντίστοιχους τραπεζικούς λογαριασμούς: «Αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένειά μας παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα. Αυτό θα ήθελε η Λένα μας.

Συγκεκριμένα, μπορούν να βοηθηθούν:

1. το ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΙΒΠ)IBAN: GR9301104270000042748015718 (NBG)

2. η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑΣIBAN: GR6702603220000120201023242 (Eurobank)

3. το ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ «Ή ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ». IBAN: GR7302602600000820101744921 (Eurobank)».

