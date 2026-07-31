Μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης και με τιμές ήρωα πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο η κηδεία του 27χρονου Ανθυποπυραγού Κωνσταντίνου Λαιμοδέτη, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός, από ανακοπή, εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς στο Γύθειο.

Συγγενείς, φίλοι, η πολιτική και φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου για να πουν το τελευταίο αντίο στο μοναχοπαίδι που υπηρέτησε με αφοσίωση το καθήκον του ως Υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γυθείου.

Βίντεο από την κηδεία του Κωνσταντίνου Λαιμοδέτη:

Με την ελληνική σημαία και τιμές ήρωα

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου στο Αγρίνιο, την ιδιαίτερη πατρίδα του άτυχου αξιωματικού.

Η σορός του έφτασε στο ναό καλυμμένη με την ελληνική σημαία, ενώ ο προαύλιος χώρος πλημμύρισε από λευκά στεφάνια.

Τραγικές φιγούρες οι γονείς του, οι οποίοι αποχαιρέτησαν το μοναχοπαίδι τους, περιστοιχισμένοι από συντρόφους του στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Το «παρών» έδωσε σύσσωμη η πολιτική και φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, αποδίδοντας τις δέουσες στρατιωτικές και υπηρεσιακές τιμές στον εκλιπόντα.

Ποιος ήταν ο 27χρονος Ανθυποπυραγός

Ο Κωνσταντίνος Λαιμοδέτης ξεχώρισε από τα πρώτα του βήματα για το ήθος και την αφοσίωσή του στο λειτούργημα του πυροσβέστη:

2017: Εισήχθη στη Σχολή Πυροσβεστών, αποφοιτώντας με εξαιρετική επίδοση.

Εισήχθη στη Σχολή Πυροσβεστών, αποφοιτώντας με εξαιρετική επίδοση. Σπουδές: Συνέχισε την εκπαίδευσή του στη Σχολή Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.

Συνέχισε την εκπαίδευσή του στη Σχολή Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Θητεία: Αφού υπηρέτησε για δύο χρόνια σε υπηρεσίες της Αθήνας, τοποθετήθηκε τον Ιούνιο του 2025 στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Γυθείου, αναλαμβάνοντας καθήκοντα Υποδιοικητή.

Ο εντοπισμός του νεκρού εκτός της περιμέτρου της φωτιάς που ξέσπασε την Τετάρτη (29/07) στο Γύθειο προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία και την οικογένεια της Πυροσβεστικής, η οποία θρηνεί έναν νέο, χαρισματικό αξιωματικό που έφυγε νωρίς από τη ζωή.