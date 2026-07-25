Mε βαθιά θλίψη και βαρύ πένθος, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρέτησαν σήμερα Σάββατο(25/07) το πρωί στο Γ’ Κοιμητήριο Αθηνών στη Νίκαια τον 73χρονο ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου, ο οποίος δολοφονήθηκε άγρια το βράδυ της Τρίτης μέσα στο γραφείο του στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου.

Συντετριμμένες στο τελευταίο «αντίο» ήταν οι δύο κόρες του άτυχου ποινικολόγου.

Οι δύο γυναίκες ήταν εκείνες που είχαν εντοπίσει πρώτες νεκρό τον πατέρα τους μέσα στο γραφείο του, ερχόμενες αντιμέτωπες με το σκληρό σκηνικό του εγκλήματος.

Γιώργος Τσούκαλης: «Να σεβαστούμε τα δύο παιδιά που έχασαν πατέρα και γιαγιά»

Το «παρών» στη Νίκαια έδωσε πλήθος κόσμου, μεταξύ των οποίων και ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης, ο οποίος διατηρούσε γνωριμία και επαγγελματική συνεργασία με το θύμα.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Τσούκαλης υπογράμμισε: «Θέλω να συλλυπηθώ την οικογένεια και να κάνω μια έκκληση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να σεβαστούμε τα δύο παιδιά που είχαν την ατυχία μέσα σε έξι μήνες να χάσουν τη γιαγιά τους και τον πατέρα τους. Τον Σταύρο τον γνώριζα εδώ και 20 χρόνια, όταν είχαμε συνεργαστεί στην υπόθεση του Άλεξ».

Οι δηλώσεις του Γιώργου Τσούκαλη:

Περικλής Σταυριανάκης: «Θάνατος κάτω από εξαιρετικά τραγικές συνθήκες»

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος Περικλής Σταυριανάκης αναφέρθηκε στις αστυνομικές και δικαστικές έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη διαλεύκανση της άγριας δολοφονίας, τονίζοντας:

«Έχουμε έναν θάνατο κάτω από εξαιρετικά τραγικές συνθήκες, πιστεύω ότι θα διερευνηθούν περισσότερο αυτά τα οποία συνέβησαν».

Οι δηλώσεις του Περικλή Σταυριανάκη:

Το ιστορικό της υπόθεσης

Υπενθυμίζεται ότι ο δικηγόρος Σταύρος Γεωργίου βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου 158 αργά το βράδυ της Τρίτης (21/7) από τις κόρες του, μέσα σε μια λίμνη αίματος.

Στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκεται ο 28χρονος φερόμενος ως δράστης της στυγερής δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος πρόκειται να απολογηθεί τη Δευτέρα (27/07).

Ο νεαρός Αιγύπτιος, που διέμενε τα τελευταία τρία χρόνια παράνομα στη χώρα μας, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα όπου του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και ληστεία κατά συρροή.

Ο 28χρονος αρνείτο αρχικά τις κατηγορίες, ωστόσο στη συνέχεια ομολόγησε την πράξη του.

Σημειώνεται ότι η ΕΛ.ΑΣ για την ταυτοποίηση και την σύλληψη του δράστη αξιοποίησε:

Βιντεοληπτικό υλικό: Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τον 28χρονο να εισέρχεται στο κτίριο της οδού 3ης Σεπτεμβρίου μαζί με τον 73χρονο δικηγόρο και λίγο αργότερα να αποχωρεί μόνος του, κρατώντας τον φορητό υπολογιστή (λάπτοπ) που αφαίρεσε από το γραφείο.

Δακτυλικά αποτυπώματα & DNA: Τα εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών ταυτοποίησαν βιολογικό υλικό και αποτυπώματα του δράστη στα σημεία όπου δέχθηκε τα θανατηφόρα χτυπήματα στο κεφάλι και την πλάτη ο άτυχος ποινικολόγος.

Κατά την έρευνα των αστυνομικών στην κατοχή του 28χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα ρούχα που φορούσε κατά τη διάρκεια της δολοφονίας.