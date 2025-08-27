Στο Α΄Νεκροταφείο συρρέουν από τις 11:00 το πρωί της Τετάρτης (27.08.25), συγγενείς και φίλοι του Δημήτρη Κωνσταντάρα για να πουν το τελευταίο αντίο στον δημοσιογράφο και συγγραφέα.

Η κηδεία του Δημήτρη Κωνσταντάρα θα τελεστεί στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Νεκροταφείου Αθηνών.

Από νωρίς στον Ιερό Ναό έφτασαν συντετριμμένοι ο γιος του Λάμπρος, η κόρη του Παυλίνα και η σύζυγός του, Βίκυ Βουρλάκη.

Με κατάθεση στεφάνου εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, καθώς και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο θάνατος του Δημήτρη Κωνσταντάρα, σε ηλικία 79 ετών, σκόρπισε θλίψη στον δημοσιογραφικό και καλλιτεχνικό κόσμο.

Με πολυετή πορεία στη δημοσιογραφία, τη λογοτεχνία και την τηλεόραση, άφησε το αποτύπωμά του στον χώρο της ενημέρωσης.

Η οικογένεια του εκλιπόντος απευθύνει έκκληση αντί στεφάνων να δοθεί ενίσχυση στο έργο του ΤΑΣΕΗ (Ταμείο Αλληλοβοήθειας Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών).