Φωτορεπορτάζ: Νίκος Χριστοφάκης

Βαθιά θλίψη έχει σκορπίσει στον δημοσιογραφικό κόσμο και όχι μόνο η ξαφνική απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη, ενός ανθρώπου που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική τηλεόραση και υπήρξε δάσκαλος και σημείο αναφοράς για γενιές δημοσιογράφων.

Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας λένε αυτή την ώρα συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες, το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή αιφνιδίως σε ηλικία 74 ετών.

Δείτε Live εικόνα:

Ο Γιώργος Παπαδάκης υπέστη βαρύ έμφραγμα την ώρα που βρισκόταν στο σπίτι του, στο Κολωνάκι, και άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λαϊκό όπου οι γιατροί κατέβαλλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο, δεν τα κατάφεραν.

Δείτε δηλώσεις συνεργάτη του Γιώργου Παπαδάκη:

Σε ανακοίνωσή της, η οικογένεια του εκλιπόντος εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς όλους όσους στέκονται στο πλευρό της αυτές τις δύσκολες ώρες, δείχνοντας κατανόηση, συμπαράσταση και σεβασμό στο πένθος της. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση σε όσους το επιθυμούν, αντί για στεφάνια, να τιμήσουν τη μνήμη του με δωρεά στους παρακάτω οργανισμούς:

«Το Εργαστήρι» – Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία

Τράπεζα: Alpha Bank

ΙΒΑΝ: GR 2501 4050 3050 300 200 200 1379

Δικαιούχος: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «Το Εργαστήρι»

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Τράπεζα: Alpha Bank

ΙΒΑΝ: GR4201404410441002101062962

Δικαιούχος: Το Χαμόγελο του Παιδιού

Το κλίμα στα γραφεία του ΑΝΤ1 και στα στούντιο ΚΑΠΑ, είναι ιδιαίτερα βαρύ. Εργαζόμενοι από όλους τους τομείς, τόσο της ενημέρωσης όσο και της ψυχαγωγίας, προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν την απώλεια ενός ανθρώπου, που υπήρξε αγαπητός συνεργάτης και δάσκαλος πολλών δημοσιογράφων.





Η παρουσία του Γιώργου Παπαδάκη ήταν διαρκής και ουσιαστική. Περνούσε από τα γραφεία, συνομιλούσε με δημοσιογράφους, συναντούσε τις ομάδες των εκπομπών και δήλωνε πάντοτε πρόθυμος να βοηθήσει και να στηρίξει. Σήμερα, το γραφείο του παραμένει γεμάτο λουλούδια, ως ένδειξη σεβασμού αλλά και αποχαιρετισμού, για το μεγάλο του ταξίδι.

Λίγα λόγια για το Γιώργο Παπαδάκη

Γεννήθηκε στο Χαλάνδρι στις 4 Φεβρουαρίου 1951 και καταγόταν από την Κρήτη. Πέρα από τη μακρόχρονη και επιτυχημένη πορεία του στην τηλεόραση, άφησε ισχυρό αποτύπωμα και στον έντυπο Τύπο, υπηρετώντας τη δημοσιογραφία σε διαφορετικά μέσα και ρόλους.

Η πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση έγινε τη δεκαετία του 1980, μέσα από την εκπομπή «Τρεις στον αέρα» της ΕΡΤ, όπου συμμετείχε ως συμπαρουσιαστής μαζί με τη Σεμίνα Διγενή και τον Νάσο Αθανασίου.

Από το 1992 και για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, ταυτίστηκε με την πρωινή ενημέρωση, παρουσιάζοντας την ιστορική εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα». Με εξαίρεση την περίοδο 2011–2015, όταν η εκπομπή μετονομάστηκε σε «Πρωινό ΑΝΤ1», το brand επέστρεψε στο αρχικό του όνομα ύστερα από δική του επιθυμία.

Ολοκλήρωσε τον κύκλο του στις 4 Ιουλίου 2025, σε ιδιαίτερα συγκινησιακό κλίμα, με όλους τους συνεργάτες του παρόντες στο στούντιο.