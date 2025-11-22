Φίλοι και συγγενείς αποχαιρέτησαν σήμερα, Σάββατο 22 Νοεμβρίου, τον Πάνο Μαρινόπουλο, που έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη, σε ηλικία 74 ετών.

Ο γνωστός επιχειρηματίας, ο οποίος απεβίωσε από ανοξαιμική εγκεφαλοπάθεια, κηδεύτηκε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Ο Πάνος Μαρινόπουλος ήταν μέλος της ομώνυμης επιχειρηματικής ελληνικής οικογένειας, η οποία δραστηριοποιήθηκε για δεκαετίες στο λιανεμπόριο (αλυσίδα Prisunic Μαρινόπουλος και της φαρμακοβιομηχανίας ΦΑΜΑΡ).

Ο επιχειρηματίας γεννήθηκε το 1951 και είχε αποκτήσει δύο παιδιά με την Ιωάννα Μαρινοπούλου.