Βαρύ πένθος επικρατεί στη Θεσσαλονίκη, μετά το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στην περιφερειακή οδό, το οποίο έκοψε απότομα το νήμα της ζωής της 15χρονης ποδοσφαιρίστριας του ΠΑΟΚ, Άννας-Μαρίας Πανταζώνη.

Η άτυχη κοπέλα έχασε τη ζωή της στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης, όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε, με οδηγό τον πατέρα της, συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο.

Η είδηση του θανάτου της ανήλικης κοπέλας έχει προκαλέσει απέραντη θλίψη, με το κύμα συγκίνησης να φτάνει μέχρι το Αιγαίο.

Το νησί που αγάπησε και τα ανέμελα καλοκαίρια

Η Άννα-Μαρία διατηρούσε ισχυρούς δεσμούς με τη Σάμο, τον τόπο καταγωγής του πατέρα της, όπου περνούσε κάθε χρόνο τις καλοκαιρινές της διακοπές. Εκεί είχε δημιουργήσει μια δεμένη παρέα με συνομήλικους φίλους, για τους οποίους τα καλοκαίρια δεν θα είναι ποτέ ξανά τα ίδια χωρίς το χαμόγελό της.

Το συγκινητικό «αντίο» των φίλων της από μακριά

Μην μπορώντας να ταξιδέψουν για να παρευρεθούν στην κηδεία της, οι παιδικοί της φίλοι από τη Σάμο επέλεξαν να την αποχαιρετήσουν με έναν δικό τους, βαθιά συγκινητικό τρόπο.

Αφήνοντας λευκά μπαλόνια να πετάξουν στον ουρανό πάνω από το Αιγαίο, της έστειλαν ένα τελευταίο γράμμα που ραγίζει καρδιές:

«Σήμερα σου είπαμε το δικό μας αντίο από τη Σάμο, το μέρος όπου περάσαμε μαζί όλα τα καλοκαίρια των παιδικών μας χρόνων. Τότε που ήμασταν παιδιά, που παίζαμε στις κούνιες και τρέχαμε χωρίς καμία έγνοια, περιμένοντας με ανυπομονησία την επόμενη χρονιά για να ανταμώσουμε ξανά.

Πέρσι, όταν ήρθε η ώρα να φύγεις, κλαίγαμε όλοι μαζί χωρίς να ξέρουμε τον λόγο. Σε αγκαλιάσαμε τόσο σφιχτά, λες και μέσα μας νιώθαμε ότι αυτή θα ήταν η τελευταία μας συνάντηση, οι τελευταίες μας κοινές στιγμές και τα τελευταία μας γέλια.

Από εδώ και πέρα, τα καλοκαίρια μας δεν θα σε περιμένουμε να έρθεις, αν και ένα κομμάτι μας θα σε αναζητά πάντα. Σήμερα, που ντύθηκες νυφούλα, σου ζητάμε ένα “συγγνώμη” που δεν καταφέραμε να είμαστε εκεί. Ήσουν πάντα η ψυχή της παρέας, το κορίτσι που μας έκανε όλους να γελάμε. Με τον χαμό σου, έφυγε και ένα δικό μας κομμάτι – των φίλων, της οικογένειας, των συμπαικτριών σου.

Τα καλοκαίρια μας θα έχουν πλέον ένα τεράστιο κενό, το οποίο θα προσπαθούμε να γεμίζουμε με τις όμορφες αναμνήσεις σου. Έφυγες τόσο νωρίς και τόσο άδικα, χωρίς να προλάβεις να κυνηγήσεις τα όνειρά σου. Πέτα ψηλά, λαμπερό μας αστέρι, και φώτιζε τον ουρανό, όπως φώτιζε και η ψυχή σου. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ, θα είσαι για πάντα μαζί μας».

Οι φίλοι σου:

Νικολέτα Μαργαρώνη

Μαριτίνα Μαργαρώνη

Λυδία Δέλογλου

Ανναμαρία Μαραγκού

Μάριος Χαριλάου

Ζαφείρω Αργυρού

Νίκος Μιχάλαινας

Γιώργος Μωραΐτης

Χρήστος Κότσιρας

Λευκά μπαλόνια στο Αιγαίο για το τελευταίο αντίο…..»