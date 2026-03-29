Σε μια συγκινητική ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η καθηγήτρια πιάνου αποχαιρετά τον μαθητή της, τον άτυχο 34χρονο πιλότο, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο «Πηγάδι του Διαβόλου», στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης, την περασμένη Κυριακή (22/3). Η δύσκολη επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (28/3).

Η καθηγήτρια πιάνου του άτυχου πιλότου, συγκλονίζει με τα λόγια της, τονίζοντας ότι για την ίδια ο μαθητής της «δεν ήταν «ο 34χρονος δύτης». Ήταν ο Πλάτωνας. Ένας υπέροχος άνθρωπος, με σπάνιο ήθος, ευγένεια, ευαισθησία και ένα ζεστό χαμόγελο που δεν θα ξεχάσω ποτέ», περιγράφει με συγκλονιστικό τρόπο στην ανάρτησή της στο Instagram.

Η ανάρτηση της καθηγήτριας μουσικής

Ήταν μαθητής μου στο πιάνο. Σε μεγάλη ηλικία πήρε την απόφαση να με πάρει τηλέφωνο και να στραφεί στη μουσική, για να μπορέσει να εκφράσει όσα είχε μέσα του. Πάντα άψογος, πειθαρχημένος και οργανωμένος μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια. Μου έστελνε συχνά βιντεάκια κάθε φορά που κατάφερνε ένα κομμάτι, με χαρά και περηφάνια, σαν μικρό παιδί.

Λίγο πριν γίνει το συμβάν στα Λιμανάκια, του έστειλα μήνυμα για να δω αν ισχύει το μάθημά μας την Τρίτη. «Λογικά ναι», μου απάντησε. «Ξαναμιλάμε σε λίγο». Και αυτό το «σε λίγο» δεν ήρθε ποτέ.

Πάλεψες σαν παλικάρι. Καλό ταξίδι, Πλάτωνα».

