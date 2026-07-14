Σωτήρια αποδείχθηκε η άμεση αντίδραση ενός πολίτη, ο οποίος μέσω της πλατφόρμας TikTok έγινε μάρτυρας κακοποίησης που συνέβη στην Κρήτη και κινητοποίησε έγκαιρα τις αρχές, αποτρέποντας τα χειρότερα για μια 28χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, πολίτης που «σκρόλαρε» στην γνωστή πλατφόρμα, βρέθηκε μπροστά σε ένα βίντεο, στο οποίο αποτυπωνόταν live ο άγριος ξυλοδαρμός μιας γυναίκας στο Ηράκλειο από τον σύντροφό της.

Αντιλαμβανόμενος τον άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του θύματος, ο χρήστης δεν προσπέρασε το οπτικό υλικό, αλλά κάλεσε αμέσως την Αστυνομία, δίνοντας τις απαραίτητες πληροφορίες.

Οι Αρχές στο Ηράκλειο κινητοποιήθηκαν άμεσα, εντόπισαν και συνέλαβαν τον «νταή»που χτυπούσε την 28χρονη σύντροφό του, μπροστά στα έντρομα μάτια της 16χρονης κόρης του. Όπως γράφει το flashnews ο 68χρονος παραπέμφθηκε με αυτόφωρη διαδικασία για ενδοοικογενειακή βία, αδίκημα για το οποίο έχει συλληφθεί και στο παρελθόν.