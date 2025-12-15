«Καλησπέρα Εκβιαστών, λέγεται παρακαλώ».

«Κρατήστε αυτά που θα σας πω. Το συμβόλαιο για τον Λάλα έχει “πληρωθεί” και γι’ αυτό πρέπει να τελειώσει. Ο “καράφλας” από τη φυλακή το έχει δώσει στον Δήμο και τους δικούς του Αλβανούς. Θα χτυπήσουν και τον αδελφό του Λάλα. Η κόντρα είναι τεράστια. Ο “καράφλας” χρεώνει τον Λάλα ότι είναι του Έντικ, μετά το σκηνικό που παίξανε μπουνιές στη φυλακή… Άμα ψάξετε τα τηλέφωνα που σας έδωσα θα βγάλετε άκρη με το χτύπημα και μπορεί να “κόψετε” αυτά που θα γίνουν».

Το τηλεφώνημα που έγινε ένα βράδυ του Ιουνίου του 2025, έναν μήνα μετά την απόπειρα δολοφονίας του Γιάννη Λάλα, στα Άνω Λιόσια, στο Τμήμα Εκβιαστών και παρουσιάζει η «Ζούγκλα», ήταν ένα ακόμα στοιχείο, στην έρευνα που έκαναν οι Αρχές για να εξιχνιάσουν την επίθεση από μια ομάδα εκτελεστών, που τον πυροβολούσαν εν κινήσει με Καλάσνικοφ μέσα στο θωρακισμένο αυτοκίνητό του.

Οι αστυνομικοί κράτησαν το περιεχόμενο του τηλεφωνήματος, αλλά μέχρι εκείνη την ώρα δεν είχαν τα απαραίτητα στοιχεία για να «δέσουν» τον σκληροτράχηλο «Δήμο» και τους συνεργούς του.

Η έρευνα είχε ήδη ξεκινήσει και την περασμένη Τρίτη (9/12) περάστηκαν χειροπέδες στα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης τα οποία εντός της ημέρας θα απολογηθούν στον ανακριτή. Ο άνθρωπος που κρατούσε το Καλάσνικοφ και πυροβολούσε τα θωρακισμένα τζάμια της Μερσεντές του Γιάννη Λάλα είναι, σύμφωνα με την έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Εκβιαστών, ο 45χρονος που ήταν γνωστός στις πιάτσες των παράνομων με το όνομα «Δήμος».

Όπως λέει αξιωματικός που έχει ασχοληθεί για χρόνια με την παράνομη δράση του, «πρόκειται για έναν ικανότατο χειριστή των όπλων, ακόμα και όταν πρόκειται για “ατίθασο” όπλο σαν το Καλάσνικοφ και μάλιστα ενώ ήταν πάνω σε μια μηχανή και καθόταν στη θέση του συνοδηγού».

Ο «Δήμος» όμως φαίνεται ότι είχε μεγάλη αδυναμία στα πολεμικά όπλα και αυτό φάνηκε από τις έρευνες και τα ευρήματα στα σπίτια όπου έγιναν οι έρευνες. «Σχεδόν σε όλα τα σπίτια που χρησιμοποιούσε ή έμενε ο “Δήμος” βρήκαμε όπλα και μάλιστα Καλάσνικοφ.

Λες και ήταν κάποια αντικείμενα που τα είχε για… μια ώρα ανάγκης! Όμως, όπως γίνεται κατανοητό, μιλάμε για φονικά όπλα που ακόμα δεν ξέρουμε αν έχουν χρησιμοποιηθεί σε κάποια παράνομη ενέργεια», περιγράφει αξιωματικός που ασχολήθηκε με την υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zougla.gr, ο 45χρονος με καταγωγή από το χωριό Κάτω Λάμποβο, βόρεια του Αργυροκάστρου, όπου και εκεί είχε κρυμμένα όπλα, όταν οδηγήθηκε στον 7ο όροφο της ΓΑΔΑ έμεινε άφωνος όταν κατάλαβε ότι οι αστυνομικοί είχαν ανακαλύψει και τα τρία σπίτια που χρησιμοποιούσε. «Είχε δηλώσει μια διεύθυνση κατοικίας στην Αργυρούπολη όπου μου έδινε και “παρών” στο αστυνομικό τμήμα. Όμως, δύο σπίτια καταλάβαμε ότι ήταν πολύ σημαντικά για εκείνον. Ένα στην Καλλιθέα και ένα στη Μαρίνα Ζέας… Και στα δυο υπήρχαν όπλα, αλλά το διαμέρισμα στην περιοχή του Πειραιά φαίνεται ότι χρησίμευε και για άλλους σκοπούς που θα ερευνήσουμε και ίσως να προκύψουν… ευχάριστες εκπλήξεις στο μέλλον» λέει με νόημα αστυνομικός που γνωρίζει λεπτομέρειες της υπόθεσης.

Ο «Δήμος» όμως πάντα φρόντιζε να έχει διαφορετικά σπίτια όπου μπορούσε να βρει «καταφύγιο». Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2014 όταν είχε εμπλακεί στο «μακελειό του Μικρολίμανου» σε μπαρ της περιοχής, αστυνομικοί του Τμήματος Ληστειών τον αναζητούσαν.

Τότε τον είχαν εντοπίσει σε ένα σπίτι στην περιοχή των Σεπολίων όπου είχε δώσει «καταφύγιο» σε έναν από τους «πρωταγωνιστές» του αιματηρού επεισοδίου.

Ταυτόχρονα, ο «Δήμος» διατηρούσε και ένα… δωμάτιο στο διαμέρισμα μιας χορεύτριας που είχε γνωρίσει σε νυχτερινό κέντρο, με τις πληροφορίες να λένε τότε ότι γι’ αυτή την «υπηρεσία», πλήρωνε όλο το ενοίκιο του σπιτιού, μόνο και μόνο για να μην μένει μόνιμα σε έναν χώρο.