Σοκ προκαλεί ένα νέο ηχητικό ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας, στο οποίο ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη εμφανίζεται να υποκρίνεται στον αδελφό του θύματος. Πριν συλληφθεί, ο δράστης εξέφραζε κυνικά την «επιθυμία» του να εντοπιστεί η 45χρονη γυναίκα, ισχυριζόμενος μάλιστα πως το μόνο που ήθελε ήταν να έχει την «ησυχία» και την υγεία του.

Η εξαφάνιση της άτυχης γυναίκας από τα Χανιά είχε θέσει αμέσως σε κινητοποίηση την Αστυνομία, η οποία υποψιάστηκε από την αρχή τον 43χρονο ενοικιαστή της, υπήκοο Βόρειας Μακεδονίας. Λίγο πριν «σπάσει» και παραδεχτεί το έγκλημά του, ο κατηγορούμενος είχε μια τηλεφωνική συνομιλία με τον αδελφό της 45χρονης, ο οποίος την αναζητούσε εναγωνίως.

Στο σχετικό απόσπασμα που παρουσίασε το MEGA, ο 43χρονος εμφανίζεται δήθεν τρομαγμένος, δηλώνοντας πως εύχεται να βρεθεί σύντομα η σπιτονοικοκυρά του.

Ακολουθεί ο διάλογος του Σκοπιανού ενοικιαστή με τον αδερφό της Σταυρούλας:

Σκοπιανός: Σου λέω έχω τρομοκρατηθεί για τα καλά μιλάμε. Δηλαδή, εντάξει λέω, έλεος. Εκεί πέρα που είχαμε μια ήρεμη ζωή κάθε καλοκαίρι, το ένα, το άλλο… Εύχομαι και τώρα, τώρα αυτή την στιγμή, κάποιος να με πάρει τηλέφωνο, να μου πει «Ξέρεις κάτι, τη βρήκανε, ηρέμησε».

Αδερφός: Όλοι αυτό θέλουμε αλλά σου ξαναλέω συνεννοήσου μαζί τους. Εγώ δεν μπορώ να σου πω τι θα κάνεις.

Σκοπιανός: Όχι.. όχι… μιλάμε… Μιλάμε, Παναγιά μου. Μιλάμε. Πάνω από όλα μιλάμε. Ό,τι νεότερο χτύπα ρε φίλε. Να ηρεμήσουμε, δεν με νοιάζει. Είμαστε κι εγώ και η γυναίκα μου άνω κάτω, τι να σου πω.

Αδερφός: Ναι, το ξέρω. Όλοι είμαστε. Εγώ, τι να λέω;

Σκοπιανός: Σου λέω, εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, πίστεψε με, περισσότερο θα χαρώ να με πάρεις τηλέφωνο, να μου πεις ότι τη βρήκανε, παρά όλο τον κόσμο να μου φέρουν μπροστά μου. Να μου πούνε: «Ξέρεις κάτι, γίνεσαι αύριο το πρωί Ωνάσης, οποιοσδήποτε», δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει να έχω μια ήσυχη ζωή. Την υγεία μου θέλω.