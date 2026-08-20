Σε νέα τροχιά έντασης επιχειρεί να οδηγήσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις η Άγκυρα, επαναφέροντας στο προσκήνιο την αναθεωρητική τακτική περί «γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο, με αφορμή τη δημοσιοποίηση του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό από την Ελληνική Κυβέρνηση. Το τελευταίο τετραήμερο η Άγκυρα συστηματικά ανεβάζει τους τόνους, ανακοινώνοντας δικά της θαλάσσια πάρκα και αμφισβητώντας το ελληνικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο Αιγαίο, θέτοντας κατ’ ουσίαν επιτακτικό δίλημμα στην Ελλάδα για το πώς θα αντιμετωπίσει την τουρκική προκλητικότητα, εφ’ όλης της ύλης.

Με μια σημερινή (20/08) μακροσκελή και επιθετική ανακοίνωση, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας αμφισβητεί ανοιχτά την ελληνική κυριαρχία επί νησιών, νησίδων και βραχονησίδων στο Αιγαίο, υποστηρίζοντας ότι το χωροταξικό σχέδιο της Αθήνας περιλαμβάνει περιοχές «των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες».

Η τακτική των «τετελεσμένων» και οι αιτιάσεις της Άγκυρας

Στην ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας κατηγορεί την Ελλάδα ότι επιχειρεί να δημιουργήσει «τετελεσμένα» στο Αιγαίο μέσω περιβαλλοντικών και χωροταξικών πρωτοβουλιών. Παράλληλα, διαμηνύει πως η Τουρκία «δεν θα αποδεχθεί καμία μονομερή ενέργεια» και αξιώνει οι όποιες σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις στο Αιγαίο να γίνονται κατόπιν συνεννόησης και διμερούς διαλόγου.

«Παρακολουθούμε στενά το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που έχει κηρύξει η Ελλάδα, το οποίο περιλαμβάνει και το Αιγαίο Πέλαγος», αναφέρει στην ανακοίνωσή του το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Και συνεχίζει: «Αυτός ο κανονισμός δεν έχει νομικές συνέπειες για τη χώρα μας, συμπεριλαμβανομένων των γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συμφωνιών, και δεν επηρεάζει τη θέση μας. Η χώρα μας διατηρεί την αποφασιστικότητά της να προστατεύσει τα δικαιώματα, τα συμφέροντα και τις ανησυχίες της στο Αιγαίο Πέλαγος στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου». «Επιπλέον, η Τουρκία ευνοεί την επίλυση των προβλημάτων μεταξύ των δύο παράκτιων κρατών του Αιγαίου με βάση το Διεθνές Δίκαιο, την ισότητα και τις σχέσεις καλής γειτονίας, καθώς και την ανάπτυξη της ειρήνης, της σταθερότητας και της συνεργασίας στην περιοχή», καταλήγει η ίδια ανακοίνωση.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Άγκυρα εργαλειοποιεί ζητήματα χωροταξίας ή προστασίας του περιβάλλοντος (όπως συνέβη πρόσφατα και με την εξαγγελία των θαλάσσιων πάρκων), προκειμένου να προβάλει τις ανυπόστατες διεκδικήσεις της.

Κατηγορηματική απάντηση από την Αθήνα

Άμεση και αυστηρή ήταν η αντίδραση της ελληνικής πλευράς, με διπλωματικές πηγές να ξεκαθαρίζουν ότι η Ελλάδα ασκεί στο ακέραιο τα κυριαρχικά της δικαιώματα βάσει του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας. Σε αυτό το πνεύμα η Αθήνα υπογραμμίζει πως ο χωροταξικός σχεδιασμός εντός της ελληνικής επικράτειας αποτελεί αποκλειστικά εσωτερικό και κυριαρχικό ζήτημα της χώρας, σημειώνοντας πως οι αιτιάσεις της τουρκικής πλευράς είναι παντελώς αβάσιμες και απορριπτέες στο σύνολό τους.