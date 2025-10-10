Κακοποιητικός και βίαιος ήταν ο 43χρονος που κάρφωσε με πιρούνι, πάνω από 100 φορές, την έγκυο σύντροφό του, στο Ψυχικό. Μάλιστα, μαρτυρίες υποστηρίζουν ότι χρειάστηκε να φυγαδευτεί η κόρη του ζεύγους στη Γεωργία για να γλιτώσει από τον ίδιο της τον πατέρα.

Όμως, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος απασχολεί τις Αρχές, καθώς το ποινικό του παρελθόν είναι βεβαρημένο και έχει συλληφθεί αρκετές φορές.

Σύμφωνα με το Mega, ο Γεωργιανός μπαινόβγαινε στη φυλακή έχοντας διαπράξει πληθώρα αδικημάτων: από ξυλοδαρμούς, φθορά ξένης περιουσίας, συμμετοχή σε κύκλωμα που έκλεβε μοτοσικλέτες, μέχρι οδήγηση σε κατάσταση μέθης και έκθεση της ανήλικης κόρης του σε κίνδυνο.

Η ίδια πηγή υποστηρίζει πως ο 43χρονος ήταν γνωστός στις Αρχές από το 2012, καθώς είχε εμπλακεί σε πολλά περιστατικά.

Ειδικότερα, στις 26 Αυγούστου 2012 μπούκαρε στο Α.Τ. Αμπελοκήπων και ζήτησε να δει κάποιους συγκρατούμενούς του, λέγοντας ότι ήταν και αυτός παλιά κρατούμενος. Όταν οι αστυνομικοί του είπαν ότι τα πρόσωπα που έψαχνε δεν βρισκόταν στο τμήμα, τότε όρμησε στον αστυνομικό και τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο, φτάνοντας σε σημείο να του σπάσει τα μυωπικά γυαλιά.

Παράλληλα, κατά το παρελθόν, ο άνδρας είχε συλληφθεί από το Α.Τ. Τεμπών, γιατί ενεπλάκη σε ένα ακόμα άγριο περιστατικό. Συγκεκριμένα, βρισκόταν στα Τέμπη και σταμάτησε σε ένα βενζινάδικο για να βάλει βενζίνη 70 ευρώ. Όταν ο υπάλληλος του ζήτησε να πληρώσει, εκείνος επιβιβάστηκε στο όχημα, ανέπτυξε ταχύτητα και μάλιστα, όταν ο άνθρωπος πήγε να τον σταματήσει, τον παρέσυρε. Αργότερα εντοπίστηκε στη Λάρισα όπου και συνελήφθη και όταν του έγινε μέτρηση αλκοτέστ οι δείκτες κατέγραψαν 0.86, ενώ δεν είχε και δίπλωμα οδήγησης.

Πληροφορίες αναφέρουν πως το 2023 είχε υποβάλει αίτημα για εκούσια εισαγωγή σε ψυχιατρικό ίδρυμα, λέγοντας ότι σκέφτεται να αυτοκτονήσει.

Η στιγμή της σύλληψής του

Στο παρακάτω βίντεο αστυνομικοί περνούν χειροπέδες στον 43χρονο από τη Γεωργία.

«Είμαι 30 χρόνια στα νοσοκομεία δεν έχω ξαναδεί τέτοιο περιστατικό. Ήταν σε όλο το πρόσωπο χτυπημένη, πρέπει να τη χτυπούσε με τόσο μίσος. Ήθελε να τη σκοτώσει μάλλον, να της αφαιρέσει τη ζωή», ανέφερε γιατρός που εξέτασε την άτυχη γυναίκα.

Σε βάρος του δράστη ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου.