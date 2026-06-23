Σοκαριστικές πτυχές έρχονται στο φως της δημοσιότητας, γύρω από την άγρια δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Η άτυχη γυναίκα, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί για ημέρες, βρήκε τραγικό θάνατο.

Υλικό από κάμερα ασφαλείας παρακείμενης οικίας, αποτυπώνει τα τελευταία βήματα της γυναίκας πριν πέσει νεκρή. Στο οπτικό υλικό, το οποίο αναλύει εξονυχιστικά η ΕΛ.ΑΣ., η 45χρονη διακρίνεται να περπατά ήρεμα κρατώντας κάποιες σακούλες, κατευθυνόμενη προς το σπίτι όπου έμελλε να κοπεί το νήμα της ζωής της.

Δείτε το βίντεο:

Το συγκεκριμένο βίντεο υπήρξε καθοριστικό για την εξέλιξη των ερευνών, καθώς κατέρριψε προηγούμενους ισχυρισμούς μαρτύρων αλλά και του ίδιου του δράστη σχετικά με τον ακριβή χρόνο του συμβάντος.

Η 45χρονη έδωσε μάχη με τον δράστη

Ο 43χρονος ενοικιαστής της, με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος έχει ήδη ομολογήσει την πράξη του, φαίνεται πως αντιμετώπισε την αντίσταση του θύματος. Όπως αποκαλύφθηκε, ο δράστης προσπάθησε να ακινητοποιήσει τη 45χρονη κλείνοντας το στόμα της με χαρτοταινία. Ωστόσο, επειδή η ταινία δεν ήταν ισχυρή, η γυναίκα κατάφερνε να την βγάλει και άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Μετά από διαδοχικές προσπάθειες να την φιμώσει, ο 43χρονος της κατάφερε τα θανάσιμα πλήγματα.

Το πιθανό κίνητρο: Οι απειλές και ο φόβος της απέλασης

Οι διωκτικές αρχές επικεντρώνονται πλέον στα κίνητρα της δολοφονίας. Βάσει των ισχυρισμών του δράστη, οι δυο τους είχαν παλαιότερα προσωπική σχέση. Στις 30 Μαΐου, η Σταυρούλα Λεβεντάκη επισκέφθηκε το ακίνητο για έλεγχο, όπου και ξέσπασε άγριος καβγάς. Η αφορμή, σύμφωνα με τον 43χρονο, ήταν η απειλή της γυναίκας ότι θα αποκάλυπτε τα πάντα στη σύζυγό του.

Οι αναλυτές της ΕΛ.ΑΣ. εκτιμούν ότι ο δράστης θόλωσε από τον φόβο, καθώς είχε απόλυτη συναισθηματική και πρακτική εξάρτηση από τη σύζυγό του. Ο γάμος του με την Ελληνίδα σύζυγό του στην Κρήτη του εξασφάλιζε τη νομιμότητα παραμονής και εργασίας στη χώρα, γεγονός που, όπως όλα δείχνουν, θέλησε να προστατεύσει με κάθε κόστος όταν άκουσε τη φράση: «Θα το πω στη γυναίκα σου».