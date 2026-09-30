Στη σύλληψη του γνωστού δικηγόρου Ανδρέα Θεοδωρόπουλου προχώρησαν οι Αρχές, μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του γιου του. Σε βάρος του δικηγόρου αποδίδονται καταγγελίες για λεκτική και σωματική βία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ανδρέας Θεοδωρόπουλος συνελήφθη στην κατοικία του στα Νότια Προάστια, συγκεκριμένα στον Άλιμο, έπειτα από την καταγγελία που υποβλήθηκε σε βάρος του. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εισαγγελική εντολή, ενώ του απαγγέλθηκαν οι προβλεπόμενες κατηγορίες.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από βίντεο που κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο. Κατά τη διάρκεια ενός live στο TikTok, το μικρόφωνο του δικηγόρου φέρεται να παρέμεινε ανοιχτό, με αποτέλεσμα να καταγραφούν συνομιλίες και ήχοι από το σπίτι του. Όπως ακούγεται στο βίντεο ο Θεοδωρόπουλος απευθύνεται με ιδιαίτερα προσβλητικό τρόπο στον γιο του, ενώ στο ίδιο υλικό καταγράφονται και ήχοι που παραπέμπουν σε σωματική επίθεση.

Στο επίμαχο απόσπασμα ακούγεται ο δικηγόρος να αναφέρεται στην τσάντα του παιδιού και να χρησιμοποιεί υβριστικές εκφράσεις λέγοντας «Άφησε την τσάντα σπίτι, έτσι χύμα ήρθε. Τουρίστας. Κοιμάται. Τουρίστας. Τι να με δει μη του γ@@@@@, ό,τι έχει και δεν έχει» . Στη συνέχεια ακούγονται ήχοι χτυπημάτων, ενώ ακούγεται να λέει στον γιο του: «Τι αφήνεις την τσάντα σπίτι, βρωμιάρη;». Ο γνωστός δικηγόρος δεν σταματάει εκεί καθώς στο τέλος του βίντεο ακούγεται να λέει στο παιδί «π@@@@@ θα φας».

Η καταγγελία έγινε ανώνυμα στις 20:40 το βράδυ της Τρίτης.

Σε ό,τι αφορά τη δικαστική διαδικασία, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, όταν δικηγόρος κατηγορείται για πλημμέλημα δεν ακολουθείται η ίδια διαδικασία του αυτοφώρου που ισχύει για τους λοιπούς πολίτες. Η υπόθεση παραπέμπεται, σε πρώτο βαθμό, στο κατά τόπον αρμόδιο Τριμελές Εφετείο.