Χωρίς δυσάρεστες επιπτώσεις για τα δύο μέλη του πληρώματος, τα οποία τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, έληξε η περιπέτεια της πτώσης του πυροσβεστικού ελικοπτέρου τύπου BELL στη λίμνη Αώου.

Το ελικόπτερο που ήταν μισθωμένο από το Πυροσβεστικό Σώμα, έπεσε στη λίμνη, τη στιγμή που πραγματοποιούσε ελιγμούς προσέγγισης, προκειμένου να συνδράμει στην κατάσβεση πυρκαγιάς στα Γρεβενά.

Δείτε το βίντεο από την πτώση του ελικοπτέρου

Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων και πετούσε με πλήρωμα δύο ατόμων, εκ των οποίων ένας Έλληνας και ένας αλλοδαπός ο οποίος λειτουργούσε ως σύνδεσμος.

Στο σημείο της πτώσης έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και διασώστες, ενώ τα μέλη του πληρώματος παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.