«Μπουμπούκι», ήταν όπως θα λέγαμε λαϊκά, ο αρχηγός της «συμμορίας των καζίνο», Αλέξανδρος Αθανασόπουλος, καθώς δεν εμπλέκεται μόνο στην παρούσα υπόθεση, που διαλεύκανε η ΕΛ.ΑΣ.. Το «βρώμικο» παρελθόν σε υποθέσεις διαφθοράς, του απότακτου από το 2014 αστυνομικού, ξεκινάει από τις 21 Μαΐου του 2001, όταν είχε συλληφθεί, από συναδέλφους του για εκβίαση και χρηματισμό.

Συγκεκριμένα τότε, ο αστυφύλακας Αλέξανδρος Αθανασόπουλος, υπηρετούσε στην τουριστική αστυνομία, κάνοντας ελέγχους σε καταστήματα κυρίως της περιοχής το Αμαρουσίου, αλλά και άλλων περιοχών στα βόρεια προάστια, προκειμένου να βεβαιώνει παραβάσεις του υγειονομικού κώδικα.

Όπως όμως αποκαλύφθηκε, όταν συνελήφθη από τους «Αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ., μαζί με τον ανθυπαστυνόμο Γιώργο Μαρκόπουλο, οι δύο άνδρες εμπλέκονταν σε εκβιασμούς καταστηματαρχών στο Μαρούσι, ζητώντας χρήματα προκειμένου να μην βεβαιώνουν παραβάσεις του υγειονομικού κώδικα στα μαγαζιά που έλεγχαν. Μάλιστα όταν συνελήφθησαν είχαν στην κατοχή τους το ποσό των 200.000 δραχμών.

Όπως προαναφέρθηκε, ο Αλέξανδρος Αθανασόπουλος, έχει αποταχτεί από το 2014 από το αστυνομικό σώμα για απάτες.

Αλ.Π.