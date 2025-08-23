Τέσσερα παιδιά άφησε πίσω της η 36χρονη γυναίκα, που βρέθηκε χθες σε μία λίμνη αίματος στην είσοδο της πολυκατοικίας που διέμενε στον Βόλο.

Λίγα λεπτά πριν, ο σύζυγός της με ένα εργαλείο ψησταριάς την χτύπησε, καταφέρνοντάς της πολλαπλά τραύματα στο λαιμό και την πλάτη. Όταν η γυναίκα δοκίμασε να φύγει για να γλιτώσει, εκείνος την έριξε στην τζαμαρία της εισόδου, όπου και ξεψύχησε μετά από ακατάσχετη αιμορραγία.

Ο 40χρονος δράστης έκτοτε παραμένει άφαντος και αναζητείται από τις Αρχές. Η σκηνή του στυγερού εγκλήματος εκτυλίχθηκε μπροστά στα έντρομα μάτια των παιδιών του ζευγαριού, που έκλαιγαν και ζητούσαν βοήθεια για τη μητέρα τους.

Η κόρη της 36χρονης, σε μία σπαρακτική ανάρτηση που έκανε στα social media σήμερα, θέλησε να γράψει πόσο πολύ της λείπει η μαμά της.

«Έφυγες μαμάκα μου θα μου λείψεις πάρα πολύ. Το ξέρω ότι μας βλέπεις εκεί ψηλά αλλά σ’ αγαπάμε πάρα πολύ εγώ ο Ντίνος, η μέλισσα και Ασημίνα. Είσαι πάντα στη ζωή μας», έγραψε το κορίτσι στη λεζάντα της ανάρτησης, μη μπορώντας να ερμηνεύσει το γεγονός ότι δεν θα ξαναδεί την μητέρα του.

Άφαντος ο δράστης

Άφαντος παραμένει από χθες ο 40χρονος δράστης του στυγερού εγκλήματος στον Βόλο με θύμα την 36χρονη σύζυγό του.

Χθες Παρασκευή η μεγάλη κόρη του ζευγαριού (18 ετών) τηλεφώνησε στο κέντρο της Άμεσης Δράσης και ειδοποίησε πως η μητέρα της βρίσκεται αιμόφυρτη στην είσοδο της πολυκατοικίας και πως υπαίτιος ήταν ο πατέρας της, ο οποίος χτύπησε τη γυναίκα.

Η άτυχη 36χρονη γυναίκα κατέληξε μέσα στο ασθενοφόρο κατά τη διακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

Μάρτυρες από τη γειτονιά του ζευγαριού ανέφεραν πως το αντρόγυνο είχε έναν έντονο καυγά. Στη διάρκεια του η 36χρονη προσπάθησε να φύγει από το σπίτι, αλλά ο 40χρονος την ακολούθησε και της κάρφωσε στον λαιμό και στα πλευρά ένα αιχμηρό αντικείμενο από σετ ψησίματος και της κατάφερε πολλαπλά χτυπήματα.

Το ζευγάρι είχε πολλούς καβγάδες το τελευταίο διάστημα, ενώ ο 40χρονος δράστης φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και μόλις τον περασμένο Ιούνιο είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία μετά από απόπειρα αυτοκτονίας.

Το κυνήγι του χρυσού

Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένεια βρισκόταν σε οικονομικό αδιέξοδο, γεγονός που είχε οδηγήσει τον 40χρονο σε ανορθόδοξες μεθόδους αναζήτησης χρημάτων. Μάλιστα, σε φωτογραφία που φέρνει στη δημοσιότητα το THE NEWSPAPER, ο κατηγορούμενος ποζάρει κρατώντας μηχάνημα ανίχνευσης χρυσού.

Όπως αποκαλύπτεται, ο ίδιος συνήθιζε να συμμετέχει σε εξορμήσεις χρυσοθήρων σε ορεινές περιοχές της χώρας, ψάχνοντας λίρες και πολύτιμα αντικείμενα που, κατά τις φήμες, βρίσκονται θαμμένα από παλαιότερες εποχές. Η ενασχόληση αυτή φαίνεται πως ήταν ένας από τους τρόπους με τους οποίους προσπαθούσε να στηρίξει οικονομικά την οικογένειά του, χωρίς όμως σταθερό ή ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Η εικόνα ενός άνδρα που πάλευε απεγνωσμένα να βρει διέξοδο μέσα από τη φτώχεια και την ανεργία, αλλά κατέληξε να βυθίζεται όλο και περισσότερο σε αδιέξοδα, συμπληρώνει το προφίλ του δράστη που κατηγορείται για τη στυγερή δολοφονία της 36χρονης συζύγου του.

Το ποινικό παρελθόν

Ο 40χρονος δεν ήταν άγνωστος στις αρχές. Στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που σχετιζόταν με διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και για κατοχή ουσιών. Παράλληλα, είχε επιδείξει βίαιη συμπεριφορά, χωρίς όμως να έχουν καταγραφεί περιστατικά εις βάρος της συζύγου του.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του 40χρονου. Μπλόκα έχουν στηθεί τόσο μέσα στον ιστό της πόλης όσο και στις γύρω περιοχές, ενώ εξετάζονται πιθανά σημεία διαφυγής. Οι αρχές ερευνούν τα στέκια που σύχναζε, καθώς και επαφές από το παρελθόν του στον χώρο της παρανομίας.

Η έκκληση του θείου του να παραδοθεί

Την ίδια ώρα, ο θείος του μίλησε σε αλβανικά μέσα ενημέρωσης απευθύνοντας δημόσια έκκληση στον ανιψιό του να παραδοθεί:

«Να παραδοθεί… Αν είχε ή όχι ψυχιατρικά προβλήματα δεν το γνωρίζουμε.

Είχε φάκελο και λάμβανε επίδομα αναπηρίας στην Αλβανία. Εάν με βλέπει, να παραδοθεί για να μην ντροπιάσει τα παιδιά του» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι αρχές φοβούνται, -λόγω του επιβαρυμένου ψυχιατρικού ιστορικού του- ότι ο 40χρονος, μπορεί να έχει αφαιρέσει ήδη τη ζωή του.

Τον Ιούνιο του 2025, ο δράστης της γυναικοκτονίας είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας και μία ημέρα μετά αποφασίστηκε η εισαγωγή του σε ψυχιατρική κλινική.