Η παρουσία του εντυπωσιακού superyacht «Talisman C», μήκους 70 μέτρων και αξίας άνω των 60 εκατομμυρίων ευρώ, στο γραφικό Φισκάρδο της Κεφαλονιάς, επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη δεσπόζουσα θέση του Ιονίου στον παγκόσμιο χάρτη του θαλάσσιου τουρισμού υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Με αφορμή τον κατάπλου του υπερπολυτελούς σκάφους, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών & Επαγγελματικών Θαλαμηγών (Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ.), Γιώργος Βάλλης, προέβη σε δήλωση υπογραμμίζοντας τη δυναμική των ελληνικών θαλασσών, ενώ έθεσε ως προτεραιότητα την ασφάλεια, την ποιότητα υπηρεσιών και την υψηλή επαγγελματική κατάρτιση των ελληνικών πληρωμάτων.

Βίντεο δείχνει το superyacht «Talisman C»:

Ο Πρόεδρος Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ., τοποθετήθηκε δημόσια για τη σημασία που έχει η προσέλκυση τέτοιων σκαφών στην εθνική οικονομία.

«Η παρουσία του εντυπωσιακού superyacht “Talisman C”, μήκους 70 μέτρων και αξίας άνω των 60 εκατομμυρίων ευρώ, στο Φισκάρδο της Κεφαλονιάς, επιβεβαιώνει την αδιαμφισβήτητη ελκυστικότητα του Ιονίου για τους ισχυρότερους επιχειρηματίες του πλανήτη. Το Ιόνιο και οι ελληνικές θάλασσες αποτελούν σταθερά τον πρώτο προορισμό προτίμησης για δισεκατομμυριούχους ιδιοκτήτες θαλαμηγών, αναδεικνύοντας τη χώρα μας στο επίκεντρο του παγκόσμιου θαλάσσιου τουρισμού υψηλής προστιθέμενης αξίας», σημείωσε ο κ. Βάλλης.

Έμφαση στην ασφάλεια και την κατάρτιση των ελληνικών πληρωμάτων

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ. υπογράμμισε ότι η διατήρηση της Ελλάδας στην κορυφή του παγκόσμιου ναυτιλιακού τουρισμού απαιτεί διαρκή προσπάθεια, επαγγελματισμό και επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό.

«Ως Πρόεδρος της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ., παραμένω προσηλωμένος στην προώθηση της Ελλάδας ως κορυφαίου ναυτιλιακού προορισμού, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη για συνεχή προσήλωση στην ασφάλεια, την ποιότητα υπηρεσιών και την επαγγελματική κατάρτιση των ελληνικών πληρωμάτων που στελεχώνουν και υποστηρίζουν αυτά τα σκάφη», κατέληξε στη δήλωσή του.