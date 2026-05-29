Συνολικά 6,5 εκατομμύρια «έντυπα ασφαλείας» για ταυτότητες και κάθε λογής άδειες αναμένεται να προμηθευτεί το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη μέσα στην επόμενη τριετία.

Όπως είναι ήδη γνωστό, οι παλαιού τύπου ταυτότητες χάνουν την ισχύ τους για ταξίδια σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 3 Αυγούστου του 2026. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να υπάρξει μία μικρή παράταση έως το τέλος του έτους.

Κατά τα λοιπά, δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός για το πότε θα αλλάξει κάποιος ταυτότητα. Τα ραντεβού στα αστυνομικά τμήματα έχουν μία αναμονή 2-3 μήνες…

Το Υπερταμείο «τρέχει» τον διαγωνισμό

Το Υπερταμείο είναι αυτό που προκήρυξε τον διαγωνισμό για λογαριασμό του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Η εκτιμώμενη αξία σύμβασης στα 515 εκατομμύρια ευρώ και αφορά πλαστικές κάρτες με τσιπ για νέες ταυτότητες, άδειες οδήγησης, άδειες παραμονής, άδειες ταχυπλόων, καθώς και διαβατήρια.

Η προμήθεια αναμένεται να γίνει σε δύο φάσεις:

-Η πρώτη είναι διάρκειας τριών ετών και θα αφορά 6,42 εκατομμύρια έντυπα ασφαλείας τύπου ID1(όλοι οι τύποι αδειών που είναι σε πλαστικές κάρτες) και 1,05 εκατομμύρια έντυπα ασφαλείας τύπου ID3 που αφορά βιβλιαράκια, δηλαδή –πρακτικά- μόνο διαβατήρια.

– Η δεύτερη φάση θα είναι διάρκειας επτά ετών και θα αφορά έως 32,58 εκατομμύρια έντυπα ασφαλείας τύπου ID1 και έως 7,15 έντυπα ασφαλείας τύπου ID3, σύμφωνα με τις ανάγκες.

Πηγές από το Υπερταμείο ανέφεραν στο zougla.gr σε ότι αφορά τη δεύτερη φάση «πληρώνουμε ότι παραγγέλνουμε» και ως εκ τούτου θεωρείται «εκτιμώμενο» το τελικό κόστος της σύμβασης και όχι «φιξ».