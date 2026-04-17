Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 16 Απριλίου στο Τολό Αργολίδας του Δήμου Ναυπλιέων. Δύο μηχανάκια συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με αποτελέσματα τον σοβαρό τραυματισμό των δύο νεαρών οδηγών.

Το τροχαίο που έγινε στο ύψος του σχολείου του χωριού διερευνά το τμήμα Τροχαίας Ναυπλίου, ενώ οι δύο σοβαρά τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Άργους με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Δυστυχώς ο ένας οδηγός κατέληξε λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, όπως διαπίστωσαν οι γιατροί του νοσοκομείου Άργους.

Στο σημείο επιχείρησε και η Πυροσβεστική καθώς από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης τα μηχανάκια είχαν γίνει συντρίμμια και είχαν γεμίσει το οδόστρωμα.

ΠΗΓΗ: argolikeseidhseis.gr