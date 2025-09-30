Με την κατάθεση της συζύγου του Σήφη Βαλυράκη ξεκίνησε η δίκη για το θάνατο του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, τον Ιανουάριο του 2021, στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Στο εδώλιο βρίσκονται δύο αδέλφια, επαγγελματίες αλιείς, που κατηγορούνται ότι οδήγησαν στον θάνατο το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ενώ ο κατάλογος των μαρτύρων περιλαμβάνει 63 πρόσωπα.

Η ακροαματική διαδικασία ξεκίνησε με την κατάθεση της χήρας του πρώην Υπουργού Μίνας Παπαθεοδώρου – Βαλυράκη, που ανέβηκε πρώτη στο βήμα του μάρτυρα για να καταθέσει. «Είμαι η σύζυγος του δολοφονηθέντος. Εδώ έχουμε ένα στυγερό έγκλημα. Ένας Σήφης Βαλυράκης, που έχει κάνει δύο επιτυχείς αποδράσεις από φύλακες Αλκατράζ, που έχει διοικήσει τη χώρα, να λέμε ότι έπεσε από τη βάρκα και να μιλάμε για προπέλες», ανέφερε η μάρτυρας.

Πώς περιέγραψε η Μίνα Βαλυράκη τη μοιραία ημέρα

«Το πρωί της Κυριακής ο σύζυγός μου πήγε να πάρει τις εφημερίδες του και γύρισε στο σπίτι. Πρωτοσέλιδο στην “Καθημερινή” ήταν το άρθρο του φίλου του Αντώνη Σαμάρα για τα ελληνοτουρκικά. Τον κάλεσε στο τηλέφωνο και το συζήτησαν γύρω στις έντεκα παρά δέκα. Διαβάζαμε στη συνέχεια και περίπου στις 11.30 τον φώναξα για να του πω ότι ξεκινάει μια εκπομπή στην ΕΡΤ με τον φίλο μας τον ναύαρχο Λυμπεράκη. Είχε αποχωρήσει να πάει να βάλει τη στολή του, όλα αυτά γύρω στις 12 πια. Ηταν μια καθημερινή ρουτίνα για εμάς αυτά. Η θάλασσα ήταν λαδιά… στη λαδιά ακούγονται τα πάντα», ανέφερε μεταξύ άλλων η Μίνα Βαλυράκη.

Όπως περιέγραψε, ο Σήφης Βαλυράκης είχε μια συγκεκριμένη ρουτίνα όταν έπαιρνε τη βάρκα του και πήγαινε σε τρία συγκεκριμένα νησάκια, το Κολοκύθι, τον Ασπρονήσι και την Αγία Τριάδα. «Περίπου στις 14.30 τον περίμενα. Ανεβοκατέβαινα μέσα στο σπίτι κάνοντας δουλειές. Όταν η ώρα πήγε 14.30, σκεφτόμουν ότι τώρα πρέπει να έρχεται. Δεν είχε ποτέ το κινητό του στη βάρκα. Ανέβηκα στην ταράτσα με τα κυάλια για να δω πού βρίσκεται ή αν ερχόταν», είπε.

«Δεν τον έβλεπα. Γύρω στις 16.00 ανέβηκα πάλι και δεν τον έβλεπα. Λέω στον βοηθό μας να πάμε στο Λιμενικό να βρούμε μια βάρκα να ψάξουμε τα νησιά, γιατί φοβήθηκα επειδή ήταν χειμώνας και σε λίγο θα νύχτωνε. Στη γωνία του σπιτιού βλέπω δύο του Λιμενικού. Ρώτησα αν μπορούμε να ψάξουμε τον άνδρα μου και μου απάντησε «δεν ξέρει ο κ. Βαλυράκης ότι εν καιρώ κορωνοϊού δεν βγαίνουμε με βάρκες;».

Λέω εγώ «έχει βάλει τη στολή του να κάνει το σπορ του», μου λένε «δεν έχουμε βάρκα να τον ψάξουμε, να πάρουμε κάποιον ψαρά». Βρήκαν έναν και του είπαν να πάει να ψάξει πίσω από τα τρία νησιά. Σε δέκα λεπτά παίρνει ο άνθρωπος και λέει ότι είναι η βάρκα προσαραγμένη στα βράχια της Αγίας Τριάδας. Του ζήτησα να προσεγγίσει αν μπορεί, μήπως τον βρει», περιέγραψε.

Όπως εξήγησε, επειδή δεν έβρισκαν τον σύζυγό της, κάλεσε τον αδελφό και τα παιδιά της λέγοντάς τους «χάσαμε τον μπαμπά». Μέχρι τις 6 το απόγευμα είχαν μαζευτεί κάτοικοι της περιοχής και η οικογένεια και αναζητούσαν τον Σήφη Βαλυράκη. «Μου είπε ο ψαράς που έχει προσεγγίσει την Αγια Τριάδα ότι κατάφερε να φτάσει στα βάρκα και πως όλα τα πράγματά του ήταν μέσα. Το μεγάλο μαρτύριο αρχίζει στις 18.00, όταν άρχισε να σκοτεινιάζει. Τα ελικόπτερα έψαχναν στο ημίφως. Όμως έψαχναν σε λάθος σημεία, σαν να είχαν εντολή να κοιτάζουν σε λάθος σημεία, ενώ ο αδελφός μου τούς είχε εξηγήσει ότι πρέπει να ψάξουν στο νησί των Ονείρων λόγω της αλλαγής των υδάτων».

«Τον έσφαξαν, κύριε πρόεδρε»

Η σορός του βρέθηκε τελικά στο νησί των Ονείρων, όπως περιέγραψε η μάρτυρας, «του έβγαλαν την κουκούλα και φεύγανε αίματα παντού, τον έσφαξαν, κύριε πρόεδρε! Ο άνθρωπος πάλεψε με δύο τρομακτικά άτομα, τα οποία είχαν μένος! Εμένα πέντε χρόνια με έχει παγώσει αυτή η ιστορία στο 2021. Χωρίς να έχω την πολιτεία δίπλα μου, έχω γίνει ντέτεκτιβ. Μια ζωγράφος-ντετέκτιβ!».

Πρόεδρος: Γνωρίζετε τους κατηγορούμενους;

Μάρτυρας: Οχι. Ημασταν δύο φιλήσυχοι άνθρωποι, μας αγαπούσαν όλοι. Αυτό το μένος που έβγαλαν αυτοί οι δύο άνθρωποι πάνω στο Σήφη Βαλυράκη… Δεν έχασα μόνο εγώ τον άντρα μου, έχασε η Ελλάδα έναν ήρωα!

Πρόεδρος: Η βάρκα ήταν συντηρημένη;

Μάρτυρας: Ναι, πάντα. Τη συντηρούσε τη βάρκα.

Πρόεδρος: Είχε ποτέ στο παρελθόν ατύχημα στη θάλασσα;

Μάρτυρας: Ο Βαλυράκης ποτέ! Ο άνθρωπος που κολύμπησε από Κέρκυρα σε Αλβανία; Ο Βαλυράκης δεν ήταν 77 ετών, ήταν 50! Ενας άντρας πολύ δυνατός, γυμνασμένος, υγιέστατος!

Πρόεδρος: Ποτέ πληροφορηθήκατε για το ποιοι εμπλέκονται στο ατύχημα;

Μάρτυρας: Το έμαθα από την τηλεόραση.

«Είναι Χρυσαυγίτες, βίαιοι άνθρωποι»

Η μάρτυρας στην κατάθεσή της ανέφερε πως οι κατηγορούμενοι ήταν εκείνοι που προκάλεσαν τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη. «Τον κύκλωσαν με μεγάλη ταχύτητα και δεν έπεσε εκείνη τη στιγμή. Ο Σήφης δεν περίμενε ότι θα τον σκοτώσουν… Η πεποίθησή μου από τις περιγραφές των συγγενών μου, ως προς τα τραύματα είναι ότι ήταν σφαγιασμός… Δεν έγινε τυχαία στα βράχια ή –και μην το ξανακούσω– σε προπέλα (ισχυρισμός που ακούστηκε από τους συνηγόρους των κατηγορουμένων), που θα τον είχε κάνει κιμά. Από τις ιατροδικαστικές εκθέσεις και ειδικά τη δεύτερη που περιγράφει τα όργανα… και ήταν ο γάντζος, το μαχαίρι και τα υδροπτερύγια του σκάφους τους».

Η ίδια έκανε λόγο για «δύο βίαιους ανθρώπους της περιοχής που δεν ήθελαν κανένα μπροστά τους», καθώς «είναι χρυσαυγίτες και ο Βαλυράκης ήταν ένας δημοκράτης. Είναι εριστικοί άνθρωποι και έχουν χτυπήσει ανθρώπους. Το κάνουν συνέχεια, ψαράδες ψαροντουφεκαδες… είναι άνθρωποι περίεργοι. Το μένος τον χρυσαυγιτών είναι περίεργο».

Υποστήριξε ακόμα ότι οι μάρτυρες που κατέθεσαν εις βάρος των κατηγορουμένων έχουν δεχθεί πιέσεις και ακόμα και επιθέσεις.

Παρόντες στη δικαστική αίθουσα ήταν συγγενείς και φίλοι του ζεύγους, όπως η Γεωργία Κρητικού – Σαμάρα, σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος αναμένεται να καταθέσει το επόμενο διάστημα καθώς ήταν φίλος του εκλιπόντος, αλλά και ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, Απόστολος Κακλαμάνης.